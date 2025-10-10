Phường đầu tiên ở TPHCM thí điểm xây dựng 'đại sứ số, gia đình số'

TPO - Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ (Thành Đoàn TPHCM) Đoàn Kim Thành cho biết, phường Đông Hưng Thuận là địa phương đầu tiên mà Trung tâm thực hiện mô hình “Đại sứ số, gia đình số”.

Sáng 10/10, Đảng ủy, UBND phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) tổ chức phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, ngày hội chuyển đổi số và an sinh xã hội. Hoạt động diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10).

Lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận cùng các đơn vị thực hiện nghi thức phát động phong trào “Bình dân học vụ số”. Ảnh: Ngô Tùng

Bà Trần Thị Huyền Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận - nhìn nhận, ngày nay, bước vào kỷ nguyên số, chúng ta đứng trước một thách thức mới là xóa “mù công nghệ” bởi công nghệ phát triển nhanh chóng nhưng không phải ai cũng có thể tiếp cận, trở thành rào cản làm cho người dân không thụ hưởng đầy đủ thành quả phát triển.

“Phong trào “Bình dân học vụ số” mà phường phát động dịp này là sự kế thừa tinh thần và phát triển từ phong trào “Bình dân học vụ” nhằm phổ cập kiến thức và kỹ năng chuyển đổi số cho toàn dân, giúp mọi người thích ứng với thời đại công nghệ, đưa công nghệ đến với từng mái ấm, từng khu phố, từng con người, để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình chuyển đổi số”, bà Thanh nói.

Lãnh đạo phường yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần tiên phong, gương mẫu trong học tập, ứng dụng công nghệ và tận tình hướng dẫn nhân dân thực hành số. Mỗi đoàn viên, hội viên cố gắng là những tuyên truyền viên tích cực, đem ngọn lửa công nghệ đến từng khu phố, từng hộ gia đình. Mỗi gia đình, mỗi người dân hãy biến ngôi nhà của mình thành một lớp học bình dân số, nơi mọi người cùng nhau học hỏi, thực hành để công nghệ trở thành người bạn đồng hành thân thiết trong đời sống.

Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận cũng đề nghị UBND phường trực tiếp chỉ đạo Trung tâm phục vụ hành chính công phối hợp vận hành các tổ hỗ trợ chuyển đổi số, triển khai ứng dụng Trợ lý ảo, trang bị máy tính, xây dựng video clip hướng dẫn, đồng thời phối hợp với các trường học và Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ để tổ chức các hoạt động giáo dục công nghệ cho học sinh.

Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường cũng sẽ phát động phong trào sâu rộng đến đoàn viên, hội viên; mỗi tổ chức sẽ có những mô hình sáng tạo, phù hợp với từng lứa tuổi, từng giới, để phong trào thực sự sống động trong cộng đồng.

Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận Trần Thị Huyền Thanh trao bản đăng ký tham gia phong trào đến một số hộ dân trên địa bàn phường.

Phong trào hướng đến mục tiêu xây dựng mỗi gia đình, mỗi người dân biến ngôi nhà của mình thành một lớp học bình dân số.

Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ - Thành Đoàn TPHCM hỗ trợ triển khai mô hình "Đại sứ số, gia đình số" tại phường Đông Hưng Thuận.

Các đơn vị trao tượng trưng hỗ trợ công tác chuyển đổi số, an sinh xã hội trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận.

Hình thành những công dân số

Anh Đoàn Kim Thành - Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ (Thành Đoàn TPHCM) - nhìn nhận đợt hoạt động này là dịp đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, với mục tiêu tất cả mọi người dân trở thành công dân số.

Anh Đoàn Kim Thành cho biết, phường Đông Hưng Thuận là địa phương đầu tiên mà Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ thực hiện mô hình “Đại sứ số, gia đình số”, với phương châm một bạn sinh viên sẽ gắn với một gia đình để các thành viên trong gia đình đó có thể trở thành gia đình số sau một thời gian gắn bó.

“Gia đình số” có thể đạt được những tiêu chí hết sức cơ bản như cài đặt các app VNeID, Công dân số, hay biết và thực hiện ít nhất một dịch vụ công trực tuyến toàn trình cũng như nắm bắt các kiến thức về an toàn, an ninh trong quá trình sử dụng internet…

“Những kiến thức đó sẽ do các bạn sinh viên - những “đại sứ số” - chuyển tải đến các thành viên trong gia đình mà mình gắn kết. Từ đó giúp các thành viên trong gia đình trở thành những công dân số”, anh Đoàn Kim Thành chia sẻ.

Anh Thành thông tin, tới đây, Trung tâm sẽ tập trung các đội hình hỗ trợ cho người dân khi đến thực hiện các giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Cùng với đó, xây dựng cơ sở dữ liệu cho địa phương để phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ người dân khi sử dụng dịch vụ công...