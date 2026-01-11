Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Bộ Quốc phòng mở rộng thẩm quyền cấp phép bay đối với tàu bay không người lái

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Thông tư mới được Bộ Quốc phòng ban hành (Thông tư số 146/2025/TT-BQP), ngoài Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh được quyền giải quyết thủ tục hành chính cấp phép bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay khác.

Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư này quy định nội dung, chương trình cơ bản đào tạo về kiến thức hàng không và thực hành điều khiển tàu bay không người lái và phương tiện bay khác; phân cấp giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác (sau đây viết gọn là phương tiện bay) thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

dsc3653.jpg
Phương tiện bay không người lái (UAV). Ảnh: Nguyễn Minh

Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm: Cơ quan, tổ chức, cá nhân người Việt Nam và nước ngoài tại Việt Nam có hoạt động đào tạo cấp Giấy phép điều khiển phương tiện bay; nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập; nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng; kinh doanh phương tiện bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của phương tiện bay; cấp phép bay; quản lý hoạt động bay đối với phương tiện bay.

Thông tư không áp dụng đối với hoạt động đào tạo cấp giấy phép điều khiển phương tiện bay; nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập; nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng; kinh doanh phương tiện bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của phương tiện bay phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Đáng chú ý, tại điều 9 thuộc chương 3 của Thông tư mới, nêu rõ việc phân cấp giải quyết thủ tục hành chính cấp phép bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay khác cho Cục Tác chiến, Bộ Tư lệnh (BTL) các Quân khu, BTL Thủ đô Hà Nội, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) cấp tỉnh.

Theo đó, Cục Tác chiến cấp phép bay đối với hoạt động bay trong vùng trời, vùng thông báo bay của Việt Nam.

BTL Quân khu cấp phép bay đối với hoạt động bay có độ cao nhỏ hơn 120 mét so với địa hình thuộc địa bàn của quân khu; hoạt động bay có độ cao nhỏ hơn 50 mét so với địa hình trong phạm vi từ 2 tỉnh, thành phố trở lên thuộc địa bàn của quân khu (không bao gồm khu vực cấm bay, hạn chế bay tại cảng hàng không, sân bay).

dsc0219.jpg
UAV do Việt Nam sản xuất. Ảnh: Nguyễn Minh

BTL Thủ đô Hà Nội cấp phép bay đối với hoạt động bay có độ cao nhỏ hơn 120 mét so với địa hình, trong phạm vi địa giới hành chính Thành phố Hà Nội (không bao gồm khu vực cấm bay, hạn chế bay tại cảng hàng không, sân bay).

Bộ CHQS tỉnh, thành phố, BTL TPHCM (sau đây viết gọn là Bộ CHQS cấp tỉnh) cấp phép bay đối với hoạt động bay có độ cao nhỏ hơn 50 mét so với địa hình, trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh (không bao gồm khu vực cấm bay, hạn chế bay tại cảng hàng không, sân bay)...

Tại điều 10 của chương 3 của Thông tư, quy định phân cấp hủy bỏ phép bay, nêu rõ: Cục Tác chiến hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần phép bay do Cục Tác chiến và BTL Quân khu, BTL Thủ đô Hà Nội, Bộ CHQS cấp tỉnh cấp.

BTL Quân khu hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần phép bay do Bộ Tư lệnh quân khu và Bộ CHQS cấp tỉnh thuộc quyền cấp; BTL Thủ đô Hà Nội hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần phép bay do BTL Thủ đô Hà Nội cấp; Bộ CHQS cấp tỉnh hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần phép bay do Bộ CHQS cấp tỉnh cấp.

Cùng với đó, Thông tư cũng quy định rõ về phân cấp giám sát, quản lý khu vực bay đối với Bộ CHQS cấp tỉnh, BTL Thủ đô Hà Nội, BTL Quân khu, Trung tâm Quản lý điều hành bay khu vực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

Nguyễn Minh
#Bộ Quốc phòng #Thông tư số 146/2025/TT-BQP #Cục Tác chiến #Bộ Tổng tham mưu #Bộ Tư lệnh Quân khu #Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội #Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh #cấp phép bay #tàu bay không người lái #vùng trời #vùng cấm bay

