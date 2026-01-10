Đại tướng Phan Văn Giang gặp gỡ cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Nam

TPO - Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ niềm phấn khởi, vui mừng được gặp lại các đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác qua các thời kỳ đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đón chào năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ.

Sáng 10/1, tại TPHCM, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với các thế hệ cán bộ đi trước; khơi dậy lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tự hào, tự tôn dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống cách mạng, anh hùng của dân tộc.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp gỡ các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Nam. Ảnh: Báo Quân khu 7

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, dự buổi gặp mặt.

Đây cũng là dịp để Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng gặp gỡ, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ niềm phấn khởi, vui mừng được gặp lại các đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác qua các thời kỳ đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đón chào năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ.

Đại tướng Phan Văn Giang đã thông báo khái quát tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước; kết quả nổi bật về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cán bộ chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng đề nghị các đồng chí cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm quý báu; tiếp tục là nguồn cổ vũ, động viên, to lớn, sát cánh cùng tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Qua đó góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui mới đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội qua các thời kỳ.