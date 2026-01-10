Tăng cường phòng ngừa và khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã họp Ban chấp hành để tổng kết đánh giá những hoạt động năm 2025 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2026.

Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, chủ trì Hội nghị. (Ảnh: L.A)

Năm 2025, Hội đã tập trung chỉ đạo đổi mới về nội dung và phương pháp tuyên truyền, vận động có sức lan tỏa rộng lớn với nhiều nội dung và hình thức phù hợp, trực tiếp và gián tiếp tuyên truyền, vận động chung tay góp sức hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, cụ thể:

Tổ chức Đoàn công tác của TW Hội tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn và hỗ trợ sinh kế đợt 1 vào tháng 5 năm 2025 tại tỉnh Hà Tĩnh, đợt 2 vào tháng 10 năm 2025 tại Xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang. Hội HTKPHQBM TP Đà Nẵng tổ chức 02 đợt tại 4 quận huyện (Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và Hòa Vang), tại Quảng Ngãi vào dịp ngày 4/4 và cũng như nhiều hoạt động phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi… bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp được trên 3000 lượt người, chủ yếu là các cháu học sinh, các tầng lớp nhân dân và cán bộ quản lí của địa phương.

Hội đã chủ động làm việc với các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình để tuyên truyền về nâng cao về phòng tránh tai nạn bom mìn cũng như kết quả hỗ trợ sinh kế của TW Hội và các địa phương được hàng vạn lượt người…

Năm 2025, TW Hội đã chỉ đạo và kết hợp với các Hội, Chi hội địa phương cùng các nhà tài trợ trong và ngoài nước, các tổ chức nhân đạo, hảo tâm tích cực triển khai kịp thời và hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bom mìn, qua các đợt hoạt động trên địa bàn các tỉnh, thành phố với các hình thức nh­ư: Tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ vốn kinh doanh, mua sắm công cụ sản xuất, sửa chữa nhà ở, tặng tiền quà Tết Nguyên đán, tặng xe đạp, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh; tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và hỗ trợ tiền thuốc cho nạn nhân bom mìn.

Kết quả cụ thể: TW Hội hỗ trợ sinh kế cho 30 nạn nhân tại Hà Giang, 40 nạn nhân (mỗi suất 6 triệu đồng ) và 21 xe đạp cho con em tại Hà Tĩnh (mỗi xe trị giá 2 triệu đồng)… Tổng trị giá hoạt động năm 2025 đạt khoảng 500 triệu đồng từ TW Hội và hàng tỷ đồng từ các chi hội địa phương.

Năm 2026, Hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phòng ngừa và khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh gồm:

Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa nội dung tuyên truyền và nâng cao hiệu quả của các phương tiện truyền thông của Hội như website, tạp chí điện tử, youtube, facebook nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Phối hợp với các cơ quan thông tấn như Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc phòng, Đài Tiếng nói Việt Nam... và các cơ quan hữu quan để tuyên truyền, phát sóng tuyên truyền về hậu quả bom mìn còn tồn sót sau chiến tranh tại Việt Nam, cũng như nhu cầu hỗ trợ khắc phục trên cả nước và từng địa phương trọng điểm bị ô nhiễm bom mìn. Tiếp tục hưởng ứng và tổ chức tham gia công tác Tuyên truyền nhân ngày “Thế giới phòng tránh tai nạn bom mìn” 4/4/2026.

Tiếp tục vận động các nguồn tài trợ trong nước cho hoạt động của Hội và phối hợp chặt chẽ với Quỹ Hoa Hoà Bình, VNMAC, TASECO và các nhà tài trợ chiến lược khác. Đẩy mạnh hoạt động, vận động tài trợ của Hội cùng các Chi hội địa phương để tạo nguồn lực tại chỗ, tiến hành công tác hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân trên địa bàn. Xúc tiến triển khai nghiên cứu công tác tuyên truyền, vận động và tiếp cận các tổ chức nhân đạo ngoài nước, phục vụ cho công tác hỗ trợ sinh kế của Hội. Chỉ đạo làm việc với Tổ chức Madison Quakers lnc (MQI) tại Quảng Ngãi để ký kết tài trợ hỗ trợ nạn nhân theo dự án trong năm 2026 đã được ghi nhớ theo tinh thần của buổi làm việc với Lãnh đạo Hội - Giám đốc Tổ chức và đại diện của sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, Hội sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả và hiệu quả của các mô hình hỗ trợ sinh kế tại các địa phương, trong đó cần tập trung khảo sát đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình “ngân hàng bò” mà Hội đã hỗ trợ trong những năm qua tại các địa phương.