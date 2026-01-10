Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàn Quốc phủ nhận phóng máy bay không người lái về phía Triều Tiên

Quỳnh Như

TPO - Hàn Quốc hôm thứ Bảy (10/1) đã bác bỏ cáo buộc của Triều Tiên cho rằng Seoul đã phóng máy bay không người lái (UAV) xâm nhập lãnh thổ nước này vào tháng 9/2025 và đầu tháng 1/2026.

Theo hãng tin Yonhap, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back đã bác bỏ thông tin từ Triều Tiên, đồng thời khẳng định những máy bay không người lái được Triều Tiên đề cập "không phải là loại do quân đội Hàn Quốc vận hành".

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết "không tiến hành bất kỳ hoạt động bay nào vào những ngày mà Triều Tiên tuyên bố xảy ra sự việc".

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Hong-cheol cho biết: "Chúng tôi không có ý định khiêu khích Triều Tiên và sẽ tiếp tục triển khai các bước đi thiết thực, cũng như nỗ lực nhằm giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin".

kcna.jpg
Triều Tiên công bố mảnh vỡ máy bay không người lái vào hôm 10/1. Ảnh: KCNA

Trước đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết, ngày 4/1/2026, quân đội nước này đã phát hiện và theo dõi một mục tiêu trên không di chuyển về phía bắc, xuất phát từ huyện Ganghwa (Incheon, Hàn Quốc). Triều Tiên tuyên bố đã sử dụng thiết bị tác chiến điện tử đặc biệt để vô hiệu hóa máy bay không người lái, buộc nó rơi xuống khu vực Muksan-ri, gần thành phố biên giới Kaesong.

Triều Tiên cáo buộc máy bay không người lái bị vô hiệu hóa đầu tuần này được thiết kế cho nhiệm vụ giám sát, được trang bị thiết bị ghi hình và lập trình để bay quãng đường khoảng 156 km trong hơn ba giờ nhằm thu thập thông tin về các mục tiêu quan trọng. Bình Nhưỡng đã công bố hình ảnh mảnh vỡ UAV, thiết bị ghi hình cũng như các hình ảnh mà họ cho là do những phương tiện này ghi lại.

Theo KCNA, một vụ việc tương tự cũng xảy ra vào ngày 27/9/2025, khi một máy bay không người lái cất cánh từ thành phố biên giới Paju (Hàn Quốc), bị bắn hạ và rơi xuống huyện Jangphung, tỉnh Kaesong.

Quỳnh Như
Yonhap
