Quân đội sẽ đảm nhiệm đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

TPO - Đội ngũ lái xe giỏi cùng gần 100 xe ô tô của các đơn vị trong Quân đội sẽ tham gia phục vụ đưa, đón đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ngày 9/1, tại Lữ đoàn 971 thuộc Cục Xe máy - Vận tải, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) khai mạc tập huấn lái xe phục vụ đưa, đón đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, trao đổi với các quân nhân tham gia tập huấn, huấn luyện lái xe thực hiện nhiệm vụ.

Tham gia chương trình tập huấn có 275 lái xe, thợ sửa chữa trong toàn quân. Nội dung tập huấn gồm: Các quy định bảo đảm an ninh, an toàn; huấn luyện điều lệnh, lễ tiết tác phong quân nhân; động tác chỉ huy, điều hành phương tiện của người chỉ huy; công tác thông tin tín hiệu chỉ huy đội hình hành quân.

Các quân nhân tham gia tập huấn sẽ tập trung tìm hiểu Luật giao thông đường bộ; kỹ năng, quy định lái xe trong địa hình thành phố có mật độ giao thông cao trong điều kiện thời tiết khác nhau; lái xe trong đội hình có xe dẫn đoàn; quy định đối với cán bộ, lái xe thực hiện nhiệm vụ đưa, đón đại biểu; hướng dẫn khai thác sử dụng trang thiết bị thông tin liên lạc.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình tập huấn, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, cho biết, Tổng cục được Bộ Quốc phòng giao tổ chức vận chuyển đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đây là sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, là niềm vinh dự và tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ lần này, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Theo Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, các lái xe, thợ sửa chữa của các đơn vị trong toàn quân tham gia nhiệm vụ này đã được rà soát, lựa chọn rất kỹ, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ và kinh nghiệm lái xe để thực hiện nhiệm vụ.

Điểm khác của nội dung huấn luyện lần này so với nhiệm vụ tập huấn lái xe phục vụ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50), 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) là học viên phải nắm vững các quy định lái xe trong đội hình có xe dẫn đoàn trong khu vực thành phố có mật độ giao thông cao; các quy định về điều lệnh, lễ tiết tác phong quân nhân; động tác chỉ huy, điều hành phương tiện đối với cán bộ phụ trách.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tập huấn và quá trình thực hiện nhiệm vụ chính thức, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn yêu cầu cán bộ, giáo viên, học viên tham gia tập huấn chấp hành nghiêm kế hoạch, lịch huấn luyện, thực hiện đúng điều lệnh, duy trì nghiêm các chế độ; điều hành và tổ chức lớp học đúng chương trình, kế hoạch xác định, quá trình huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Trong suốt thời gian tập huấn và quá trình thực hiện nhiệm vụ chính thức, cần khắc phục khó khăn, thu xếp công việc của tập thể, gia đình để tập trung thực hiện nhiệm vụ (không giải quyết đi phép, tranh thủ, trường hợp đặc biệt phải báo cáo và được sự nhất trí của Ban tổ chức tập huấn).

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Quang cảnh khai mạc tập huấn.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn lưu ý, Cục Xe máy - Vận tải chỉ đạo Lữ đoàn 971 bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm đầy đủ trang thiết bị an toàn trên xe; quản lý, duy trì huấn luyện chặt chẽ, đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng.

Quá trình huấn luyện thực hành cơ động trên đường duy trì đội hình tuân thủ đúng các quy định; đặc biệt cần huấn luyện xử lý các tình huống trong quá trình hành quân bảo đảm an toàn. Chủ động phối hợp, hiệp đồng với lực lượng Cảnh sát giao thông, Giao thông vận tải của địa phương phân luồng, tuyến tại các khu vực nguy hiểm trên tuyến đường huấn luyện thực hành cơ động.

Đối với các cơ quan Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (gồm Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật), Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn yêu cầu thường xuyên bám, nắm, theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, giúp đỡ đơn vị thực hiện nhiệm vụ; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn.