Quân đội triển khai 6 tổ bay trực thăng đảm bảo an ninh cho Đại hội Đảng toàn quốc

TPO - Chiều 9/1, 6 tổ bay trực thăng của Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã cơ động chuyển sân từ sân bay Hòa Lạc về sân bay Gia Lâm, sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Theo chỉ huy Trung đoàn Không quân 916 (tức Đoàn Không quân Ba Vì), thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân và Sư đoàn Không quân 371, Trung đoàn đã tổ chức chuyển sân 6 máy bay trực thăng quân sự về sân bay Gia Lâm.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, công tác chuẩn bị đã được Trung đoàn Không quân 916 khẩn trương hoàn tất.

Sau khi khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị, các tổ bay đã cất cánh từ sân bay Hòa Lạc và hạ cánh tại sân bay Gia Lâm vào khoảng 17 giờ ngày 9/1. Các lực lượng đảm bảo của Trung đoàn 916 phục vụ hoạt động bay cũng sẽ cơ động về sân bay Gia Lâm bằng đường bộ.

Các phi công và tổ bay được lựa chọn đều có nhiều kinh nghiệm và số giờ bay tích lũy cao. Đây cũng là các tổ bay đã thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ đặc biệt trong thời gian qua.

Với 5 tổ bay chính thức và 1 tổ bay dự bị, dàn trực thăng hùng hậu của Trung đoàn 916 đang sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho sự kiện chính trị đặc biệt sắp diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

Một trong 6 tổ bay cất cánh từ sân bay Hòa Lạc về sân bay Gia Lâm (Hà Nội) trong chiều 9/1.