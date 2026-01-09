Ukraine thiết lập phòng thủ nhiều lớp ở Donbass

TPO - Ukraine đã xây dựng hệ thống phòng thủ nhiều lớp ở miền Đông nhằm ngăn chặn các bước tiến tiếp theo của lực lượng Nga và bảo vệ những thành phố thuộc vùng Donbass vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev, theo The Economist.

Trong những tháng gần đây, quân đội Ukraine đã tăng cường đáng kể các công sự tại Donbass. Đây không phải là những vị trí phòng thủ đơn lẻ, mà là một hệ thống phòng thủ quy mô lớn, được thiết kế để đối phó với các cuộc tấn công diện rộng. Các tuyến này được đánh giá là yếu tố then chốt giúp kiềm chế đà tiến công của lực lượng Nga tại một trong những khu vực giao tranh nhiều nhất trên toàn tuyến mặt trận.



Theo báo cáo của The Economist, lực lượng Ukraine đã xây dựng các tuyến phòng thủ rộng tới 200 mét, bao gồm nhiều lớp dây thép gai và dây thép chống bộ binh, hào chống tăng sâu khoảng hai mét và rộng tới ba mét, cùng các ụ đất được hình thành từ đất đào lên. Tại một số khu vực, Ukraine còn bổ sung thêm hào phòng thủ, chướng ngại vật bê tông hình "răng rồng" và bãi mìn.

"Lớp đất đào lên trở thành một ụ phòng thủ, tiếp đó là dây thép gai, một hào chống tăng thứ hai, thêm một ụ đất khác rồi lại đến các lớp dây thép gai. Ở một số nơi còn có hào thứ ba, răng rồng và mìn. Tất cả tạo thành một phần của vành đai pháo đài Donbass", The Economist mô tả.

Ông Viacheslav Shutenko, chỉ huy tiểu đoàn máy bay không người lái thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 44, cho biết các khu vực được phòng thủ kiên cố đang được giám sát liên tục bằng máy bay không người lái, điều này làm phức tạp đáng kể mọi nỗ lực đột phá của lực lượng Nga. Theo đánh giá của ông, nếu không có những tuyến phòng thủ như vậy vào năm 2022, tình hình có thể đã diễn biến rất khác, thậm chí gây bất lợi cho Ukraine.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định tình trạng của những công sự này còn phụ thuộc lớn vào các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình trong tương lai. Moscow vẫn kiên quyết yêu cầu kiểm soát một số khu vực còn lại của tỉnh Donetsk.

Theo một trong những kịch bản đang được thảo luận, khu vực này có thể được chỉ định là vùng đệm phi quân sự trung lập và có thể là khu kinh tế tự do, mặc dù các chi tiết cụ thể vẫn chưa được xác định.

Tại Ukraine, những đề xuất như vậy bị xem là tiềm ẩn rủi ro, có thể tạo điều kiện để Nga vượt qua các tuyến phòng thủ hiện có. Trong bối cảnh đó, áp lực trên mặt trận vẫn tiếp diễn: phần lớn Pokrovsk đã bị mất, trong khi các yếu tố phòng thủ bắt đầu xuất hiện ngay trên đường phố Kostiantynivka.

Nếu Kostiantynivka thất thủ, các thành phố Druzhkivka, Kramatorsk và Sloviansk sẽ đối mặt với nguy cơ lớn. Các vị trí gần nhất của Nga chỉ cách Kramatorsk 17 km, trong bối cảnh thành phố này đang trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.

Pokrovsk và Myrnohrad vẫn được xem là những trung tâm phòng thủ then chốt của Ukraine và đã được củng cố mạnh mẽ. Việc giữ vững các vị trí này đã kéo dài hơn một năm. Bất chấp những tuyên bố liên tục của Nga về việc sắp kiểm soát toàn bộ Donbass, các kế hoạch đó đến nay vẫn chưa trở thành hiện thực.

Việc giao tranh quanh Pokrovsk tạm thời giảm cường độ không đồng nghĩa với việc Nga từ bỏ kế hoạch kiểm soát thành phố. Khu vực này vẫn được phòng thủ chặt chẽ, các điểm yếu tiềm tàng trong hệ thống công sự đã được bộ chỉ huy Ukraine nhận diện. Lực lượng Ukraine được cho là đã chuẩn bị nhiều phương án dự phòng và hiện vẫn duy trì được quyền kiểm soát tình hình.