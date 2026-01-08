Tiết lộ số lượng binh sĩ châu Âu có thể triển khai đến Ukraine

TPO - Các nước châu Âu đang xem xét lại quy mô và hình thức hiện diện quân sự tại Ukraine trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình với Nga đang được thúc đẩy. So với các kịch bản trước đây, số lượng binh sĩ dự kiến được điều động đã giảm đáng kể, theo The Times.

Anh và Pháp đang cân nhắc khả năng triển khai khoảng 15.000 binh sĩ tới Ukraine nếu một thỏa thuận hòa bình được ký kết. Con số này thấp hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu trong khuôn khổ Liên minh các quốc gia sẵn sàng hợp tác, vốn từng tính tới lực lượng lên tới 64.000 quân.

London trước đó xem xét việc điều động khoảng 10.000 binh sĩ Anh, song năng lực hiện tại của quân đội nước này khiến phương án trên khó khả thi. Các nguồn tin quân sự cho biết, mức đóng góp thực tế của Anh nhiều khả năng không vượt quá 7.500 binh sĩ - một gánh nặng đáng kể khi quân đội chính quy của Anh hiện chỉ có khoảng 71.000 quân nhân được huấn luyện bài bản.

Pháp hiện là quốc gia châu Âu duy nhất công khai tuyên bố sẵn sàng triển khai quân đội trực tiếp tới Ukraine. Các đơn vị Pháp được cho là sẽ bổ sung cho lực lượng chung và chủ yếu đóng quân tại khu vực phía tây Ukraine, cách xa tiền tuyến. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng ngay cả mốc 15.000 quân cũng mang tính lạc quan.

Trong khi đó, Đức đang cân nhắc phương án triển khai lực lượng tại các quốc gia láng giềng như Ba Lan hoặc Romania. Cách tiếp cận này cho phép Berlin đóng góp vào an ninh khu vực mà không cần hiện diện quân sự trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine.

Tùy thuộc vào kết quả đàm phán hòa bình Nga - Ukraine, quy mô và tính chất của phái bộ có thể tiếp tục điều chỉnh. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng đề cập khả năng cử vài nghìn binh sĩ Pháp tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Theo các phương án đang được thảo luận, lực lượng Anh và Pháp sẽ tập trung vào huấn luyện quân đội Ukraine, đồng thời giám sát việc xây dựng các cơ sở an toàn để lưu trữ vũ khí và trang thiết bị quân sự nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho Kiev.