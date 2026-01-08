Đại tá Trần Xuân Lương giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

TPO - Đại tá Trần Xuân Lương, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, thay Thiếu tướng Ngô Bình Minh - đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam.

Ngày 8/1, tại phường Phước Thắng (TPHCM), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tư lệnh Vùng. Thiếu tướng Lê Đình Cường - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam. Đại tá Trần Xuân Lương, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã báo cáo nội dung bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tư lệnh Vùng và thông qua biên bản bàn giao theo đúng quy định. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Thiếu tướng Lê Đình Cường thống nhất với toàn bộ nội dung bàn giao.

Thiếu tướng Ngô Bình Minh và Đại tá Trần Xuân Lương ký biên bản bàn giao. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Đình Cường ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong thời gian qua; trong đó có dấu ấn quan trọng của Thiếu tướng Ngô Bình Minh trong quá trình xây dựng, phát triển lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Đình Cường đề nghị Thiếu tướng Ngô Bình Minh trên cương vị công tác mới, tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn, hoàn thành tốt chức trách được giao; đồng thời quan tâm, theo dõi, hỗ trợ xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Lê Đình Cường - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Ngô Bình Minh và Đại tá Trần Xuân Lương. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Đối với Đại tá Trần Xuân Lương, Thiếu tướng Lê Đình Cường đánh giá cao phẩm chất chính trị, năng lực công tác và quá trình rèn luyện, cống hiến; đồng thời yêu cầu tân Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhanh chóng nắm bắt tình hình, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất; lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.