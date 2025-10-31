Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đại tá Đào Bá Việt giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

TPO - Ngày 31/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Đại tá Đào Bá Việt được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, thay Thiếu tướng Trần Văn Lượng - đã được điều động, bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam.

Tại Hội nghị đã công bố quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Lượng - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam.

Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Đại tá Đào Bá Việt - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng và Đại tá Đào Bá Việt bàn giao nhiệm vụ.

Thiếu tướng Lê Đình Cường - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thời gian qua, đặc biệt là dấu ấn lãnh đạo của Thiếu tướng Trần Văn Lượng trên cương vị người đứng đầu.

Ông Cường chúc mừng Thiếu tướng Trần Văn Lượng được tin tưởng giao nhiệm vụ mới và tin tưởng sẽ tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với Đại tá Đào Bá Việt, ông Cường yêu cầu, nhanh chóng nắm bắt tình hình, phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh, an toàn vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

