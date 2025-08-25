Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cảnh sát biển liên tiếp bắt 3 tàu cá chở dầu lậu trên biển Tây Nam

Nhật Huy
TPO - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa liên tiếp phát hiện 3 tàu cá chở khoảng 115.000 lít dầu Diesel (D.O) không hóa đơn chứng từ trên biển Tây Nam.

Theo đó, sáng 24/8, trên biển Tây Nam, Cảnh sát biển phát hiện tàu cá KG-90095-TS đang chở 35.000 lít dầu D.O không giấy tờ hợp pháp (tàu do ông Đ.V.C làm thuyền trưởng).

Chỉ ít giờ sau, tổ công tác tiếp tục kiểm tra tàu cá BTh-97222-TS, phát hiện thêm 30.000 lít dầu không giấy tờ hợp pháp trên tàu (tàu do ông Đ.H.V làm thuyền trưởng).

Đến sáng 25/8, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tàu cá TG-91139-TS đang chở 50.000 lít dầu D.O không hóa đơn chứng từ (tàu do ông N.V.C làm thuyền trưởng).

Lực lượng Cảnh sát biển 4 tiếp cận Tàu KG-90095-TS.

Ba tàu cùng toàn bộ tang vật đã bị lập biên bản, niêm phong và đưa về cảng để điều tra, xử lý. Theo khai nhận, số dầu trên được các thuyền trưởng mua trôi nổi để bán lại cho tàu cá khác trên biển.

Lực lượng Cảnh sát biển kiểm tra hàng hóa trên tàu KG-90095-TS.
Nhật Huy
