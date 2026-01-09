Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nghi ngút khói lửa trên sân thượng spa giữa trung tâm TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Sáng nay (9/1), trên sân thượng của một spa ở trung tâm TPHCM phát hỏa lúc sáng sớm và may mắn được lực lượng chức năng kịp thời tiếp cận không chế nên không có thương vong về người.

Theo thông tin ban đầu, hơn 7 giờ cùng ngày, đám cháy được cho là bùng phát tại khu vực sân thượng của tòa nhà là cơ sở spa trên đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TPHCM. Bên trong spa được ghi nhận có nhiều người.

Clip vụ cháy.

Phát hiện sự việc, người dân cùng bảo vệ cầm bình chữa cháy xông vào dập lửa nhưng không thành. Sự việc được người dân nhanh chóng báo cảnh sát.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TPHCM đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa một phần đường qua khu vực nơi xảy ra cháy để hỗ trợ công tác dập lửa.

chayq1.png
chayq2.png
Hình ảnh vụ cháy sân thượng spa ở trung tâm TPHCM.
z7411979480041-6b02a011955c299bb8d899e861d66482.jpg
Xe chữa cháy và cứu thương có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, cảnh sát dùng xe thang tiếp cận đám cháy. Lực lượng y tế cùng xe cứu thương cũng có mặt.

Nguyễn Dũng
