Quân khu 7 đang xử lý khoảng 400kg chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh

Ngày 8/1, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 Bảo Lâm (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Đơn vị đang phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Cát Tiên 3 bảo đảm các điều kiện phục vụ lực lượng hóa học và Quân khu 7 xử lý chất độc hóa học CS tồn lưu sau chiến tranh.

Các lực lượng thực hiện khoanh vùng để xử lý chất độc.

Theo đó, từ ngày 7/1, lực lượng hóa học Quân khu 7 tổ chức thu gom, xử lý triệt để chất độc CS và các sản phẩm thủy phân tại hai thôn Bù Gia Rá và Bù Sa của xã Cát Tiên 3. Khu vực trên từng là căn cứ địa cách mạng, cửa ngõ Chiến khu D trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Dự kiến, các lực lượng chức năng sẽ thu gom, xử lý khoảng 400kg chất độc CS và 300m² đất nhiễm độc tồn lưu sau chiến tranh, nhằm bảo đảm an toàn môi trường và sức khỏe người dân.

CS là hợp chất 2-chlorobenzalmalononitrile, thường gọi là hơi cay, thuộc nhóm chất độc cấp tính và có khả năng gây kích ứng mạnh. Chất này còn gây hại cho sức khỏe con người cũng như môi trường nếu tiếp xúc ở nồng độ cao.