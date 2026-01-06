Quảng Ngãi Phát hiện bom, đạn rocket sót lại sau chiến tranh giữa ruộng lúa

TPO - Nhiều vật liệu nổ nguy hiểm, trong đó có bom nặng 50kg và đạn rocket, vừa được lực lượng chức năng kịp thời xử lý, di dời an toàn sau khi người dân phát hiện tại các thôn trên địa bàn xã Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi).

Ngày 6/1, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Minh Long Đinh Văn Nhà cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức xử lý, di dời an toàn nhiều vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, được người dân phát hiện tại các thôn trên địa bàn xã.

Theo Ban CHQS xã Minh Long, trong hai ngày 5 - 6/1, lực lượng chức năng đã xử lý và di dời an toàn một quả đạn cối 81mm tại thôn Cà Xen, một quả bom nặng khoảng 50kg, có sức sát thương lớn tại thôn Làng Trê và một quả đạn rocket dài 76mm tại thôn 3. Hiện còn một quả rocket khác nằm tại thôn 1, dự kiến sẽ được xử lý trong chiều nay (6/1).

Lực lượng chức năng khoanh vùng nguy hiểm.

Các vật liệu nổ này được phát hiện trên rẫy keo và ruộng lúa của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban CHQS xã Minh Long đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành khoanh vùng nguy hiểm, lập hàng rào cảnh giới, không để người dân tiếp cận khu vực có vật liệu nổ.

Lực lượng chức năng đưa bom đi xử lý.

Đồng thời, đưa các phương tiện chuyên dụng được huy động để di chuyển, xử lý bước đầu và bàn giao cho lực lượng có thẩm quyền tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.