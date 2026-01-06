Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quảng Ngãi

Phát hiện bom, đạn rocket sót lại sau chiến tranh giữa ruộng lúa

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều vật liệu nổ nguy hiểm, trong đó có bom nặng 50kg và đạn rocket, vừa được lực lượng chức năng kịp thời xử lý, di dời an toàn sau khi người dân phát hiện tại các thôn trên địa bàn xã Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi).

Ngày 6/1, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Minh Long Đinh Văn Nhà cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức xử lý, di dời an toàn nhiều vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, được người dân phát hiện tại các thôn trên địa bàn xã.

Theo Ban CHQS xã Minh Long, trong hai ngày 5 - 6/1, lực lượng chức năng đã xử lý và di dời an toàn một quả đạn cối 81mm tại thôn Cà Xen, một quả bom nặng khoảng 50kg, có sức sát thương lớn tại thôn Làng Trê và một quả đạn rocket dài 76mm tại thôn 3. Hiện còn một quả rocket khác nằm tại thôn 1, dự kiến sẽ được xử lý trong chiều nay (6/1).

2341096472228173757.jpg
Lực lượng chức năng khoanh vùng nguy hiểm.

Các vật liệu nổ này được phát hiện trên rẫy keo và ruộng lúa của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban CHQS xã Minh Long đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành khoanh vùng nguy hiểm, lập hàng rào cảnh giới, không để người dân tiếp cận khu vực có vật liệu nổ.

1148978103659874342-1630.jpg
Lực lượng chức năng đưa bom đi xử lý.

Đồng thời, đưa các phương tiện chuyên dụng được huy động để di chuyển, xử lý bước đầu và bàn giao cho lực lượng có thẩm quyền tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Ngọc
#Phát hiện vật liệu nổ sau chiến tranh #Xử lý bom đạn nguy hiểm #Nguy cơ mất an toàn khu vực nông thôn #Hành động phối hợp lực lượng chức năng #Di dời an toàn vật liệu nổ #Phát hiện bom lớn và rocket #Tình hình an ninh khu vực Quảng Ngãi #Nguy cơ từ bom mìn còn sót lại #Ứng phó khẩn cấp với vật liệu nổ #Phòng chống tai nạn do bom mìn

Xem thêm

Cùng chuyên mục