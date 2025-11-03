Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nghệ An:

Phát hiện một quả bom "khủng" nằm dưới lòng sông

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi ra bờ sông Nậm Mộ, người dân bản Pủng (xã Tương Dương, Nghệ An) hốt hoảng phát hiện một quả bom có kích thước lớn nằm dưới lòng sông.

Tối 3/11, xã Tương Dương (Nghệ An) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một quả bom "khủng" nằm dưới lòng sông. Chính quyền xã đã cắt cử lực lượng dân quân, an ninh canh gác, cắm biển và cấm người dân tiếp cận khu vực phát hiện bom.

576830559-1273029678199614-4587660331632707917-n.jpg
Sông Nậm Mộ nơi phát hiện quả bom khủng.

Cụ thể, vào đêm 30/10, người dân bản Pủng (xã Tương Dương) ra sông Nậm Mộ đã phát hiện một quả bom lớn nằm cách bờ khoảng 30m.

Qua quan sát, quả bom có chiều dài khoảng 1,4m, đường kính 30cm, hiện đã rỉ sét. Quả bom nằm dưới lòng sông và chỉ lộ ra khi mực nước sông cạn.

574397331-1273029658199616-5037823879803852145-n.jpg
Quả bom nằm dưới lòng sông đã bị rỉ sét.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân lập tức trình báo lên chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý an toàn.

Hiện xã Tương Dương và các lực lượng chức năng đang lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục theo quy định để xử lý, hủy nổ quả bom an toàn.

574885342-1273029688199613-1629511959972473227-n.jpg
Lực lượng chức năng canh gác và chuẩn bị hủy nổ.
Ngọc Tú
