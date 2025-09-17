Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường nằm ven bờ sông Đà

Viết Hà
TPO - Sáng 17/9, UBND xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ cho biết, một số người dân đã phát hiện vật thể nghi quả bom, có kích thước lớn bất thường. Theo ước tính ban đầu, vật thể này dài khoảng 2m, đường kính khoảng 0,3m.

bom.jpg
Vật thể nghi quả bom "khủng" nằm ven bờ sông Đà.

Theo đó, 9 giờ, ngày 16/9, trong quá trình đánh bắt cá tại khu vực ven bờ sông Đà, thuộc Khu 1, xã Tu Vũ, một số người dân đã phát hiện vật thể nghi là bom, có kích thước lớn bất thường. Theo ước tính ban đầu, vật thể này dài khoảng 2m, đường kính khoảng 0,3m. Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng báo cáo chính quyền địa phương.

Ông Trần Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Tu Vũ cho biết, nhận được tin báo, UBND xã Tu Vũ đã khẩn trương cử lực lượng Ban Chỉ huy quân sự xã và Công an xã xuống hiện trường để xác minh, phong tỏa hiện trường. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định vật thể trên nằm lộ thiên sát mép sông, nhiều khả năng bị bồi lấp và cuốn trôi trong quá trình dòng chảy thay đổi.

Nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn, chính quyền xã đã chỉ đạo khoanh vùng, căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời huy động lực lượng thường xuyên túc trực, canh gác, ngăn người dân lại gần.

Ông Trần Văn Đức – Chủ tịch UBND xã Tu Vũ cho hay: “Ngay khi xác minh thông tin, chúng tôi đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu. Xã đã báo cáo kịp thời tới UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ để xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, cử lực lượng chức năng canh gác 24/24 tại khu vực. Người dân cũng được khuyến cáo không tự ý tiếp cận hay đến gần hiện trường để tránh rủi ro”.

Hiện vụ việc đang được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Viết Hà
#Phát hiện vật thể nghi là bom #sông Đà #quả bom #bom mìn sót lại sau chiến tranh #Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

