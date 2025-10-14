Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sạt lở bờ sông, phát hiện quả bom nặng gần 200kg

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Quả bom dài khoảng 1,5m, nặng gần 200kg, được người dân xã Hà Linh (Hà Tĩnh) phát hiện sau vụ sạt lở bờ sông Ngàn Sâu.

Ngày 14/10, lãnh đạo xã Hà Linh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một quả bom tại vị trí bờ sông Ngàn Sâu sạt lở.

Theo đó, vào sáng 13/10, trong lúc chèo thuyền đánh cá trên sông Ngàn Sâu đoạn qua xóm 9, một số người dân địa phương phát hiện một quả bom tại khu vực bờ sông bị sạt.

ban-sao-bom-2-1760413156-9016-1760413426.jpg
Một số điểm trên bom còn rõ chữ số.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Hà Linh phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự khu vực 2 Vũ Quang đã phong tỏa hiện trường, căng dây, lắp biển cảnh báo, không cho người dân tiếp cận, đồng thời lên phương án trục vớt đưa bom đi tiêu hủy.

ban-sao-phat-hien-bom-1-1760413115-3009-1760413426.jpg
Vị trí phát hiện quả bom.

Qua xác minh ban đầu, đây là một quả bom còn sót lại sau chiến tranh, nặng khoảng 200kg, dài khoảng 1,5m, đường kính 25cm. Bom có số hiệu đã bị mờ, thân hoen gỉ nặng, nằm lộ thiên sát mép nước.

Hiện ngành chức năng đang lên phương án để tiêu hủy quả bom.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #bom #phát hiện bom sau bờ sông sạt lở #Ngàn Sâu #bờ sông Ngàn Sâu

Xem thêm

Cùng chuyên mục