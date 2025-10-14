Sạt lở bờ sông, phát hiện quả bom nặng gần 200kg

Ngày 14/10, lãnh đạo xã Hà Linh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một quả bom tại vị trí bờ sông Ngàn Sâu sạt lở.

Theo đó, vào sáng 13/10, trong lúc chèo thuyền đánh cá trên sông Ngàn Sâu đoạn qua xóm 9, một số người dân địa phương phát hiện một quả bom tại khu vực bờ sông bị sạt.

Một số điểm trên bom còn rõ chữ số.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Hà Linh phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự khu vực 2 Vũ Quang đã phong tỏa hiện trường, căng dây, lắp biển cảnh báo, không cho người dân tiếp cận, đồng thời lên phương án trục vớt đưa bom đi tiêu hủy.

Vị trí phát hiện quả bom.

Qua xác minh ban đầu, đây là một quả bom còn sót lại sau chiến tranh, nặng khoảng 200kg, dài khoảng 1,5m, đường kính 25cm. Bom có số hiệu đã bị mờ, thân hoen gỉ nặng, nằm lộ thiên sát mép nước.

Hiện ngành chức năng đang lên phương án để tiêu hủy quả bom.