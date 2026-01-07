Thụy Điển nêu điều kiện chuyển máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine

TPO - Thụy Điển sẵn sàng chuyển giao máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine và cung cấp nguồn lực để rà phá thủy lôi ở Biển Đen sau khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết với Nga.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson trong một bài đăng trên mạng xã hội X cho biết, cuộc gặp tại Paris giữa Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác, Ukraine và Mỹ đã đạt được tiến triển đáng kể trong việc thảo luận các con đường dẫn đến hòa bình.

"Khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết tại Ukraine, Thụy Điển sẵn sàng đóng góp vào việc đảm bảo an ninh cho Ukraine và phần còn lại của châu Âu", Thủ tướng Thụy Điển cho biết.

Máy bay chiến đấu Gripen. Ảnh: Getty Images

Người đứng đầu Chính phủ Thụy Điển nhấn mạnh sẵn sàng duy trì hòa bình ở Ukraine bằng việc: Chuyển giao máy bay chiến đấu Gripen để giám sát trên không phận Ukraine; cung cấp các phương tiện hải quân hỗ trợ hoạt động rà phá thủy lôi ở Biển Đen và tiếp tục huấn luyện các sĩ quan quân đội Ukraine.

Ông nhấn mạnh rằng, việc thực hiện phụ thuộc vào một số điều kiện. Trong đó, điều kiện tiên quyết là phải đạt được một thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine, các quy tắc rõ ràng về việc sử dụng lực lượng đa quốc gia và sự chấp thuận của Quốc hội Thụy Điển.

"Thụy Điển sẵn sàng đóng góp phần mình vì hòa bình ở châu Âu", ông nói thêm.

Tháng 10/2025, Ukraine và Thụy Điển đã ký biên bản ghi nhớ về khả năng bán 100 đến 150 máy bay chiến đấu đa năng JAS 39E Gripen nhằm tăng cường sức mạnh cho Kiev.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson khẳng định đây là bước đi quan trọng, tạo tiền đề cần thiết cho những hợp đồng xuất khẩu vũ khí lớn giữa hai nước. Quan chức này lưu ý, quá trình sản xuất và bàn giao 100 đến 150 máy bay cho Ukraine có thể mất 10 - 15 năm.

JAS 39 Gripen là máy bay chiến đấu hạng nhẹ thế hệ 4.5 do Saab phát triển, được thiết kế để triển khai cho cả nhiệm vụ phòng thủ lẫn tấn công. Ukraine và Thụy Điển đã nhiều lần thảo luận về khả năng cung cấp máy bay này cho Kiev.

Gripen E là phiên bản nâng cấp của các mẫu Gripen trước đây với động cơ, hệ thống điện tử hàng không và radar cải tiến. Trong đó, động cơ General Electric F414-GE-39E tạo ra lực đẩy mạnh hơn 25% so với các mẫu tiền nhiệm, giúp tăng cường khả năng cơ động và hiệu suất của máy bay. Radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) Raven ES-05, cung cấp độ chính xác cao và phát hiện mục tiêu tầm xa.

Gripen E có 10 giá treo cho phép mang theo nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa Meteor, IRIS-T, cũng như nhiều loại bom dẫn đường.