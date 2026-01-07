Anh, Pháp và Ukraine ký tuyên bố chung triển khai quân đội sau thỏa thuận hòa bình với Nga

TPO - Anh và Pháp đã ký một tuyên bố chung về việc triển khai quân đội đến Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình, nhằm đảm bảo an ninh cho quốc gia này.

Ngày 6/1, Tổng thống Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ký một tuyên bố chung về kế hoạch triển khai lực lượng đa quốc gia tại Ukraine sau xung đột.

Thông tin này được đưa ra khi ông Zelensky gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Âu và đặc phái viên của Mỹ tại Paris để thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Kiev, một phần trong nỗ lực mới của Washington nhằm thúc đẩy thỏa thuận hòa bình với Moscow.

Cuộc họp diễn ra dưới hình thức Liên minh các quốc gia sẵn sàng hợp tác, trong đó các bên nhất trí về những "đảm bảo vững chắc và có tính ràng buộc pháp lý" nhằm bảo vệ an ninh cho Ukraine sau xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Getty Images

Bản tuyên bố chung bao gồm năm thành phần: Triển khai lực lượng đa quốc gia nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng vũ trang Ukraine và bảo đảm an ninh trên không, trên biển và trên bộ; giám sát lệnh ngừng bắn do Mỹ dẫn đầu; hỗ trợ quân đội Ukraine; cam kết hỗ trợ ràng buộc đối với Kiev trong trường hợp Nga tiến hành các hành động quân sự trong tương lai; thiết lập hợp tác quốc phòng lâu dài với Ukraine.

Sau cuộc họp, Tổng thống Zelensky cho biết kế hoạch lực lượng đa quốc gia đã bao gồm các chi tiết cụ thể về việc triển khai, quy mô quân số, chủng loại vũ khí và các thành phần cần thiết để lực lượng này có thể hoạt động hiệu quả. Ông nhấn mạnh các đối tác trong liên minh đều hiểu rõ khả năng và mức độ sẵn sàng của từng quốc gia, đồng thời bày tỏ cảm ơn các nước mong muốn đóng góp vào giải pháp hòa bình.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, người tham dự các cuộc họp, xác nhận Ý sẽ không triển khai binh sĩ trên bộ tại Ukraine, song tái khẳng định sự ủng hộ của Rome đối với an ninh của Kiev.

Ông Zelensky cũng đề cập vai trò của Mỹ, cho biết hai bên đã có những cuộc thảo luận rất thực chất về cơ chế giám sát nhằm bảo đảm không có vi phạm lệnh ngừng bắn. "Một trong những yếu tố quan trọng nhất là khả năng răn đe - những công cụ đủ mạnh để ngăn chặn bất kỳ hành động quân sự nào của Nga", ông nhấn mạnh.

Các đối tác cũng nhất trí thành lập một nhóm điều phối Mỹ - Ukraine tại Trụ sở tác chiến của liên minh ở Paris. Phát biểu sau cuộc họp hôm 6/1, Tổng thống Macron khẳng định các nước sẵn sàng triển khai lực lượng ngay sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Nga có sẵn sàng chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào đạt được trong các cuộc đàm phán giữa Ukraine, Mỹ và châu Âu hay không.

Nga luôn phản đối sự hiện diện của quân đội phương Tây tại Ukraine như một phần của giai đoạn hậu chiến, đồng thời yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và nhượng lại toàn bộ khu vực Donbass, bao gồm cả các vùng lãnh thổ vẫn do Kiev kiểm soát.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff - người tham dự cuộc họp cùng với cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner và các quan chức khác cho biết cuộc họp đã dẫn đến "tiến bộ đáng kể trong một số lĩnh vực công việc quan trọng".

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Steve Witkoff nhấn mạnh rằng, các đảm bảo an ninh bền vững và cam kết thịnh vượng mạnh mẽ là yếu tố then chốt để đạt được hòa bình lâu dài tại Ukraine. Các cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 7/1.