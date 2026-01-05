Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẽ thu hồi toàn bộ số tiền viện trợ cho Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể thu hồi toàn bộ hoặc thậm chí nhiều hơn, số tiền đã chi cho việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai (5/1), Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng Washington có thể thu hồi lại toàn bộ số tiền đã chi cho Ukraine trong thời gian ông nắm quyền.

Theo lãnh đạo Nhà Trắng, cuộc xung đột ở Ukraine không phải là vấn đề kinh tế đối với Mỹ vì Washington "nhận lại tiền" mỗi khi cung cấp viện trợ cho Kiev. Theo ông, thông qua một thỏa thuận liên quan đến đất hiếm, Ukraine đã hoàn trả cho Mỹ một phần đáng kể số tiền đã được chi ra.

"Cựu Tổng thống Joe Biden đã cho đi 350 tỷ USD. Giờ đây, tôi đã nhận lại được phần lớn số tiền đó vì chúng tôi đã thực hiện một thỏa thuận về đất hiếm... Và chúng tôi sẽ nhận lại được rất nhiều tiền. Có thể là toàn bộ, thậm chí có thể nhiều hơn thế nữa, và giờ chúng tôi đang được thanh toán", ông nói.

1.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cũng tại buổi họp báo, ông Trump bày tỏ tin tưởng một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine sẽ đạt được trong tương lai, đồng thời hy vọng tiến trình này sẽ diễn ra trong thời gian không xa.

Khi được hỏi về triển vọng giải quyết xung đột, ông cho biết: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận vào một thời điểm nào đó, hy vọng là không quá xa”.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến thiệt hại quân sự trong cuộc xung đột tại Ukraine. Theo ông, khoảng 30.000 binh sĩ đã thiệt mạng trong tháng này, trong khi con số của tháng trước là 27.000 người.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Trump #Ukraine #hòa bình #đất hiếm #xung đột #Mỹ #Tổng thống Mỹ Donald Trump #tình hình chiến sự

