Thần tốc dựng mái ấm nơi rẻo cao Tây Trà

TPO - Những ngày cuối năm, khi sương mù còn bảng lảng trên sườn núi và cái lạnh miền sơn cước Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi) se sắt từ sáng sớm, không khí trên các công trường dựng nhà vẫn nóng lên từng giờ. Ở đó, “Chiến dịch Quang Trung” đang bước vào giai đoạn nước rút. Từng viên gạch, từng mẻ bê tông được đặt xuống không chỉ để xây nên những ngôi nhà mới, mà còn dựng lại niềm tin, hy vọng cho người dân vùng cao sau thiên tai dữ dội.

Mục tiêu được đặt ra rất rõ ràng, hoàn thành và bàn giao toàn bộ nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bám núi chạy đua với thời gian

Tây Trà là một trong những xã miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi. Đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 11/2025 đã khiến nơi đây oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề. Toàn xã có khoảng 20 ngôi nhà bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó 6 căn bị sập đổ hoàn toàn, buộc người dân phải đi ở nhờ, sống trong tâm trạng lo âu, bất an kéo dài.

Ngay sau thiên tai, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng lên Tây Trà. Trung tá Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh, cho biết, 15 cán bộ, chiến sĩ được điều động lập tức, triển khai song song nhiều phần việc từ khảo sát thực địa, đánh giá mức độ sạt lở, lựa chọn vị trí an toàn để tái định cư.

“Tất cả các khâu đều được thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, đúng tinh thần thần tốc của 'Chiến dịch Quang Trung'. Ngày 19/12 là một dấu mốc đặc biệt, khi cả 6 ngôi nhà đồng loạt khởi công trong niềm vui của người dân và chính quyền địa phương”, Trung tá Hoàng chia sẻ.

Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ hỗ trợ người dân xã Tây Trà xây nhà.

Trên công trường, dù điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn, thời tiết miền núi thất thường, mưa nắng đan xen, nhưng không ai chùn bước. Các lực lượng quân đội, công an hiệp đồng chặt chẽ, chia thành nhiều mũi thi công, làm việc theo phương châm khoa học, an toàn, đảm bảo chất lượng từng hạng mục.

Binh nhất Nguyễn Thái Bảo - chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ, nhớ lại những ngày đầu lên công trường: “Có hôm mưa đổ xuống bất ngờ, anh em ai cũng ướt sũng. Đêm về, cái lạnh vùng cao khiến tay chân tê cóng. Nhưng sáng ra, tất cả lại tiếp tục công việc. Bởi ai cũng hiểu, mỗi ngày chậm lại là bà con thêm một ngày thấp thỏm”.

Thiếu tá Lê Văn Thịnh - Trợ lý Quân lực, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh, không giấu được xúc động khi nói về nhiệm vụ lần này. "Là người lính, chúng tôi xác định rõ trách nhiệm với dân. Dù thời tiết không ủng hộ, mưa nhiều, vắt rừng cắn, bám đầy người, áo quần lấm máu, anh em vẫn bám trụ công trường. Mỗi viên gạch, mỗi mạch hồ đều chứa đựng tình cảm và trách nhiệm của người lính đối với đồng bào mình", Thiếu tá Thịnh bày tỏ.

Lực lượng quân đội, công an xây dựng nhà cho ông Hồ Văn Xoay.

Với khẩu hiệu “Quân với dân một ý chí - Xây nhà nhanh, chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối”, cùng tinh thần “Hết việc không hết giờ”, các tổ đội thi công đang tăng tốc từng ngày, quyết tâm “về đích” đúng hẹn.

Tết mới trong những ngôi nhà thấm đượm tình quân dân

Ở thôn Trà Nga (xã Tây Trà), bà Hồ Thị Hương gần như ngày nào cũng ra công trường, lặng lẽ ngắm nhìn căn nhà mới đang dần hoàn thiện. Gương mặt khắc khổ của người phụ nữ vùng cao ánh lên niềm vui khó giấu.

“Sau trận sạt lở, cả nhà tôi hoảng loạn bỏ chạy, ngôi nhà cũ bị đất đá vùi lấp chỉ trong chốc lát. Giờ được Nhà nước, bộ đội, công an giúp xây nhà mới, gia đình tôi mừng lắm. Chỉ mong sớm được dọn về để ổn định cuộc sống, nhất là Tết sắp đến rồi”, bà Hương bộc bạch.

Công việc diễn ra rất khẩn trương.

Lực lượng quân đội, công an xây dựng nhà cho người dân ở xã Tây Trà.

Nỗi ám ảnh về trận “núi nổ”, đất đá ào xuống trong đêm mưa tháng 11/2025 từng khiến bà và người thân nhiều đêm mất ngủ. Nhưng giờ đây, cùng với từng bức tường vươn lên, nỗi lo ấy cũng dần lùi xa.

Tính đến ngày 30/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã cử hơn 400 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhân dân hai tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa lại nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai. Trong đó riêng tại Quảng Ngãi xây mới 45 nhà, sửa chữa 13 nhà.

Cách đó không xa, ông Hồ Văn Xoay (50 tuổi) không kìm được nước mắt khi chứng kiến mái nhà mới rộng 52m² của gia đình đang được lợp tôn. Ngày 5/1 vừa qua, ông đã chính thức nhận nhà, khép lại chuỗi ngày dài đi ở nhờ người thân. “Nhà cũ sập rồi, gia đình tôi gần như trắng tay. Nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước, chắc không biết đến bao giờ mới dựng lại được mái ấm”, ông Xoay nói và xúc động nhìn về phía ngôi nhà mới.

Các cán bộ, chiến sĩ làm việc đến đêm muộn.

Theo ông Trương Công Lâm - Chủ tịch UBND xã Tây Trà, “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc tại Quảng Ngãi là minh chứng rõ nét cho sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Hơn 10 ngày qua, khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ đã làm việc liên tục, bất kể mưa nắng, đưa khối lượng thi công đạt hơn 50% kế hoạch.

“Những ngôi nhà mới không chỉ giúp người dân có chỗ ở an toàn, mà còn tạo động lực để bà con yên tâm lao động, sản xuất, từng bước vượt qua khó khăn sau thiên tai”, ông Lâm nhấn mạnh.

Những ngôi nhà mới đang dần hoàn thành.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từng nêu rõ, đây là “Chiến dịch không tiếng súng nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã”, là “mệnh lệnh từ trái tim”. Thấm nhuần tinh thần đó, các đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, phấn đấu bàn giao 6 ngôi nhà tại Tây Trà trước ngày 20/1/2026.

Một cái Tết mới đang đến rất gần. Trong những căn nhà còn thơm mùi sơn mới, bà con Tây Trà sẽ được thắp nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, quây quần bên bếp lửa, đón mùa xuân trong sự bình yên, thành quả của một chiến dịch mang đậm nghĩa tình quân dân nơi rẻo cao Quảng Ngãi.