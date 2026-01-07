Vợ chồng Tổng thống Maduro bị thương khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ

TPO - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Phu nhân Cilia Flores đã bị thương trong lúc lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích vào khu dinh thự ở Caracas, theo CNN.

CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Phu nhân Cilia Flores đã chạy vào một hầm ngầm có cánh cửa thép kiên cố sau khi binh sĩ Mỹ tràn vào dinh thự. Tuy nhiên, do khung cửa thấp và tình trạng hỗn loạn trong lúc đột kích, cả hai đã va đầu vào khung thép và bà Flores đã bị thương ở trán. Sau đó, lực lượng đặc nhiệm Delta đã khống chế và sơ cứu cho hai người trước khi đưa ra khỏi khu nhà.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và Phu nhân Cilia Flores được đưa đến tòa án liên bang ở Manhattan, New York, hôm 5/1. Ảnh: Getty Images

Hôm thứ Hai (5/1) Tổng thống Maduro và vợ xuất hiện tại tòa án với những vết thương. Luật sư của bà Flores cho biết bà bị thương trong quá trình bắt giữ và nghi có thể bị gãy xương hoặc bầm tím nghiêm trọng ở vùng xương sườn. Phía luật sư đã đề nghị tòa cho phép chụp X-quang và tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện để đảm bảo sức khỏe của bà trong thời gian tới.

Theo các phóng viên tại tòa, bà Flores có biểu hiện choáng và cúi đầu trong suốt phiên điều trần, trong khi ông Maduro thì gặp khó khăn khi ngồi xuống và đứng lên. Các bức phác họa tại tòa cho thấy bà Flores quấn băng trên đầu.

Nguồn tin cũng tiết lộ một số binh sĩ thuộc lực lượng Delta bị thương trong chiến dịch sau khi xảy ra cuộc đấu súng dữ dội với lực lượng phản ứng nhanh của Cuba đóng quân gần khu dinh thự Tổng thống Maduro. Các binh sĩ này bị trúng đạn và mảnh đạn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, ngày 3/1, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto tuyên bố Mỹ đã tấn công các cơ sở dân sự và quân sự tại Caracas, gọi đây là hành động gây hấn quân sự. Chính phủ Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận các cuộc tấn công và tuyên bố đã bắt giữ Tổng thống Maduro cùng phu nhân, đồng thời đưa họ tới New York.

Ngày 5/1, ông Maduro và vợ ra hầu tòa tại Tòa án liên bang ở Manhattan, New York. Washington cáo buộc hai người liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy, song cả hai đều phủ nhận.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ "điều hành" Venezuela, cho tới khi một quá trình chuyển giao an toàn, phù hợp có thể diễn ra. Một nhóm quan chức Mỹ sẽ nắm quyền "điều hành" Venezuela, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine.

Lãnh đạo Nhà Trắng gần đây cho biết, chính phủ lâm thời Venezuela sẽ chuyển giao từ 30 đến 50 triệu thùng dầu đang bị cấm vận cho Mỹ.