Ông Thongloun Sisoulith tái đắc cử chức Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

TPO - Ông Thongloun Sisoulith tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII - ông Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Laotian Times)

Hãng thông tấn KPL đưa tin, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã diễn ra ở thủ đô Vientiane từ ngày 6 - 8/1.

Tại đại hội, các đại biểu từ các tổ chức trung ương và địa phương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đại diện cho các đảng viên trên toàn quốc, đã tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.

Cuộc bỏ phiếu đánh dấu sự kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, sau bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - gồm 73 ủy viên - sau đó đã tổ chức phiên họp toàn thể đầu tiên để bầu Tổng Bí thư, các thành viên Bộ Chính trị và các cơ quan chủ chốt khác của Đảng.

Kết quả bầu cử được công bố chiều 8/1. Theo đó, ông Thongloun Sisoulith tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII.

Tại lễ bế mạc đại hội, Đảng Nhân dân cách mạng Lào cũng đã công bố danh sách Bộ Chính trị khóa XII, bao gồm 13 ủy viên. Đó là các ông/bà: Thongloun Sisoulith, Xaysomphone Phomvihane, Sonexay Siphandone, Khamphan Phommathat, Kikeo Khaikhamphithoune, Vilay Lakhamfong, Sisay Leudethmounsone, Saleumxay Kommasith, Khamphan Pheuiyavong, Thongsalith Mangnormek, Phet Phomphiphack, Khamlieng Outhakaysone và Vansay Phongsavanh.