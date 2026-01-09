Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

NASA đột ngột rút ngắn nhiệm vụ của 4 phi hành gia trên trạm vũ trụ

Bình Giang

TPO - Trong động thái hiếm thấy, NASA vừa rút ngắn nhiệm vụ của 4 phi hành gia trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), sau khi một người trong số họ gặp vấn đề sức khỏe.

ap26008548577300.jpg
Trạm Vũ trụ quốc tế. (Ảnh: NASA)

Ngày 8/1, cơ quan vũ trụ Mỹ cho biết phi hành đoàn gồm 4 người của Mỹ, Nhật và Nga sẽ trở về Trái đất trong những ngày tới, sớm hơn dự kiến.

NASA đã hủy bỏ chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên trong năm do vấn đề sức khỏe. Cơ quan vũ trụ không tiết lộ danh tính phi hành gia hoặc vấn đề sức khỏe cụ thể là gì, với lý do bảo mật thông tin bệnh nhân. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của thành viên phi hành đoàn đã ổn định.

Các quan chức NASA nhấn mạnh rằng đây không phải là trường hợp khẩn cấp trên trạm, nhưng họ đang "thận trọng để đảm bảo an toàn cho thành viên", Tiến sĩ James Polk, giám đốc y tế và sức khỏe của NASA, cho biết.

Ông Polk cho biết đây là lần đầu tiên NASA phải sơ tán khỏi trạm vũ trụ vì lý do y tế, mặc dù các phi hành gia đã được điều trị các vấn đề ít nghiêm trọng như đau răng và đau tai ngay trên trạm.

Nhóm phi hành gia 4 người, gồm Zena Cardman và Mike Fincke của NASA, Kimiya Yui của Nhật Bản và Oleg Platonov của Nga, được đưa lên ISS bằng tàu của SpaceX vào tháng 8/2025, để ở lại ít nhất 6 tháng.

Hai phi hành gia Fincke và Cardman dự kiến ​​thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian để chuẩn bị cho việc triển khai các tấm pin mặt trời nhằm cung cấp thêm năng lượng cho trạm vũ trụ.

NASA cho biết, đây là chuyến đi thứ tư của ông Fincke đến trạm vũ trụ và lần thứ hai của ông Yui, còn hai phi hành gia Cardman và Platonov lần đầu tiên vào vũ trụ.

“Tôi tự hào về nỗ lực nhanh chóng của toàn cơ quan cho đến nay để đảm bảo an toàn cho các phi hành gia của chúng ta”, Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết.

Ba phi hành gia khác đang sinh sống và làm việc trên trạm vũ trụ, bao gồm Chris Williams của NASA, Sergei Mikaev cùng Sergei Kud-Sverchkov của Nga. Họ được đưa lên từ tháng 11/2025 bằng tàu Soyuz, để lưu trú trên đó 8 tháng và dự kiến ​​sẽ trở về vào mùa hè năm nay.

NASA giao cho SpaceX nhiệm vụ đưa ISS ra khỏi quỹ đạo vào cuối năm 2030 hoặc đầu năm 2031, dự kiến trạm này sẽ tái nhập khí quyển và đáp xuống đại dương của Trái đất.

Bình Giang
AP
#Phi hành gia #NASA #Trạm vũ trụ

