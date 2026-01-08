Việt Nam có Trung tâm xuất sắc về AI và bản sao số

TPO - Với việc mở ra không gian hợp tác về R&D, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh mục tiêu phát triển công nghệ do người Việt làm chủ, thay vì chỉ dừng ở “sản xuất tại Việt Nam”.

Chiều nay (8/1), tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) chính thức diễn ra lễ khai trương Trung tâm nghiên cứu & phát triển (R&D) và Trung tâm xuất sắc Dassault Systèmes về trí tuệ nhân tạo (AI) và bản sao số.

Trung tâm này đặt nền móng cho việc xây dựng lực lượng lao động kỹ thuật của Việt Nam dựa trên các công nghệ bản sao ảo của Dassault Systèmes (Tập đoàn công nghệ đa quốc gia hàng đầu thế giới của Pháp), ban đầu tập trung vào lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện niềm tin ngày càng mạnh mẽ của các đối tác Pháp và châu Âu đối với môi trường đầu tư kinh doanh, cũng như chuyển đổi chiến lược mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam.

Đối với tập đoàn Dassault Systèmes, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam, phấn đấu sớm có đội ngũ khoảng 1.000 kỹ sư trình độ cao tại trung tâm. Trước mắt, trung tâm sẽ được đặt tại NIC, song định hướng là hình thành một trung tâm lớn hơn trước năm 2030. Đồng thời, tập đoàn cần kết nối các doanh nghiệp trong mạng lưới để mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, tập trung vào 11 nhóm ngành công nghệ trọng điểm mà Việt Nam đã xác định.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là phát triển các công nghệ do người Việt Nam thiết kế, làm chủ và vươn ra toàn cầu, chứ không chỉ dừng lại ở việc “sản xuất tại Việt Nam” bởi người nước ngoài. Ông mong muốn tập đoàn tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, từng bước đưa Việt Nam trở thành “cứ điểm” đầu tư của tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh: “Trung tâm R&D và Trung tâm xuất sắc về AI và bản sao số không chỉ là nơi nghiên cứu, phát triển công nghệ, mà còn là không gian đào tạo, ươm tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ, ứng dụng và sáng tạo các công nghệ chiến lược tiên tiến”.