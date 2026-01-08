Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Việt Nam có Trung tâm xuất sắc về AI và bản sao số

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với việc mở ra không gian hợp tác về R&D, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh mục tiêu phát triển công nghệ do người Việt làm chủ, thay vì chỉ dừng ở “sản xuất tại Việt Nam”.

Chiều nay (8/1), tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) chính thức diễn ra lễ khai trương Trung tâm nghiên cứu & phát triển (R&D) và Trung tâm xuất sắc Dassault Systèmes về trí tuệ nhân tạo (AI) và bản sao số.

Trung tâm này đặt nền móng cho việc xây dựng lực lượng lao động kỹ thuật của Việt Nam dựa trên các công nghệ bản sao ảo của Dassault Systèmes (Tập đoàn công nghệ đa quốc gia hàng đầu thế giới của Pháp), ban đầu tập trung vào lĩnh vực hàng không vũ trụ.

pho-thu-tuong-dung-2333.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện niềm tin ngày càng mạnh mẽ của các đối tác Pháp và châu Âu đối với môi trường đầu tư kinh doanh, cũng như chuyển đổi chiến lược mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam.

Đối với tập đoàn Dassault Systèmes, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam, phấn đấu sớm có đội ngũ khoảng 1.000 kỹ sư trình độ cao tại trung tâm. Trước mắt, trung tâm sẽ được đặt tại NIC, song định hướng là hình thành một trung tâm lớn hơn trước năm 2030. Đồng thời, tập đoàn cần kết nối các doanh nghiệp trong mạng lưới để mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, tập trung vào 11 nhóm ngành công nghệ trọng điểm mà Việt Nam đã xác định.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là phát triển các công nghệ do người Việt Nam thiết kế, làm chủ và vươn ra toàn cầu, chứ không chỉ dừng lại ở việc “sản xuất tại Việt Nam” bởi người nước ngoài. Ông mong muốn tập đoàn tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, từng bước đưa Việt Nam trở thành “cứ điểm” đầu tư của tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh: “Trung tâm R&D và Trung tâm xuất sắc về AI và bản sao số không chỉ là nơi nghiên cứu, phát triển công nghệ, mà còn là không gian đào tạo, ươm tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ, ứng dụng và sáng tạo các công nghệ chiến lược tiên tiến”.

Việt Linh
#R&D #AI #Dassault Systèmes #Việt Nam #công nghệ #đổi mới sáng tạo #chuyển giao công nghệ

Xem thêm

Cùng chuyên mục