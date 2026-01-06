Thủ khoa sử dụng AI trong học tập như thế nào?

TPO - Từ những trải nghiệm thực tế của mình, các thủ khoa đã chia sẻ cả lợi ích lẫn mặt trái của AI, đồng thời đưa ra những cảnh báo về nguy cơ lệ thuộc và những “cạm bẫy” có thể gặp phải nếu sử dụng công nghệ này thiếu tỉnh táo.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục, việc sử dụng AI sao cho hiệu quả và đúng cách đang trở thành mối quan tâm lớn của học sinh, phụ huynh và nhà trường.

Tại buổi đối thoại với chủ đề “AI: Bạn hay thách thức?” diễn ra ngày 5/1 tại Trường THPT Lê Trọng Tấn (TPHCM), các thủ khoa đã có những chia sẻ thẳng thắn từ chính trải nghiệm của mình, qua đó gửi gắm nhiều lời cảnh báo đáng suy ngẫm đến học sinh.

Những thắc mắc của học sinh về ứng dụng AI đã được các thủ khoa lý giải tại chương trình

Chương trình do nhà trường phối hợp cùng Công ty TNHH Gia sư eTeacher tổ chức, nhằm giúp học sinh có cái nhìn đúng đắn hơn về vai trò của AI trong học tập. Tham gia đối thoại là những thủ khoa đến từ nhiều khối ngành khác nhau, đại diện cho các trường đại học trên địa bàn TPHCM.

Theo các thủ khoa, AI là một công cụ hữu ích nếu được sử dụng hợp lý. Trần Phạm Minh Quân (thủ khoa khối A00 của Trường Đại học Sư phạm TPHCM) cho biết AI giúp bạn hệ thống kiến thức nhanh chóng, gợi ý hướng giải và cách tiếp cận bài tập hiệu quả hơn trong quá trình ôn thi.

Nguyễn Hoàng Phương Uyên (thủ khoa khối D10 của Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM) cũng nhìn nhận AI như một trợ lý thông minh, hỗ trợ luyện tập và tra cứu tài liệu. Nhờ AI, Phương Uyên có thể tiếp cận và rèn luyện với hàng trăm đề thi. Tuy nhiên, bạn nhấn mạnh rằng người học không nên tin tuyệt đối vào kết quả do AI đưa ra mà cần kiểm tra lại độ chính xác của thông tin.

Chia sẻ từ góc nhìn khối ngành xã hội, Nguyễn Thị Mỹ Hiền, thủ khoa khối C00 của Trường Đại học Luật TPHCM, nhìn nhận AI hỗ trợ khá tốt trong việc tổng hợp dữ liệu, phân tích điểm chuẩn và tóm tắt các sự kiện lịch sử. Dù vậy, Hiền từng gặp không ít tình huống AI cung cấp thông tin chưa chính xác nhưng lại được trình bày rất thuyết phục, đặc biệt khi tra cứu kiến thức pháp luật. Điều này buộc bạn phải đối chiếu lại với sách và tài liệu chính thống.

Nhiều học sinh đặt câu hỏi tại chương trình

Từ những trải nghiệm thực tế, các thủ khoa đều cho rằng việc quá phụ thuộc vào AI có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Minh Quân từng nhận “trái đắng” trong một kỳ thi khi tin vào lời giải do AI gợi ý mà thiếu sự kiểm chứng và suy luận cá nhân. Kinh nghiệm này khiến bạn nhận ra rằng AI không thể thay thế tư duy con người.

Phương Uyên cũng từng sử dụng AI để hỗ trợ viết bài luận tiếng Anh nhưng nhận lại những đoạn văn mang tính sáo rỗng, thiếu chiều sâu. Điều đó khiến bạn hiểu rằng AI chỉ nên đóng vai trò tham khảo, còn chất lượng bài làm phụ thuộc vào chính năng lực và sự đầu tư của người học.

Qua buổi đối thoại, các thủ khoa khuyến nghị học sinh cần xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, rèn luyện khả năng tư duy độc lập và học cách đặt câu hỏi đúng khi sử dụng AI. Trí tuệ nhân tạo là công cụ hỗ trợ tổng hợp và gợi ý thông tin, nhưng việc đánh giá, chọn lọc và chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về con người.