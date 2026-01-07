VISDC – Giải đấu tranh biện quốc tế đầu tiên do học sinh tổ chức tại Việt Nam

Vào ngày 19-21/12, Vietnam International Schools' Debating Championships 2025 (VISDC 2025) đã được tổ chức thành công, đánh dấu một mùa giải tranh biện tiếng Anh quy mô quốc tế với chất lượng chuyên môn và tính học thuật ngày càng được nâng cao. Sự kiện quy tụ đông đảo học sinh – sinh viên trong nước cùng cộng đồng tranh biện quốc tế, tạo nên một không gian tranh biện sôi nổi, đa dạng và mang đậm tinh thần đối thoại học thuật.

Ảnh Minh Hoạ: VISDC 2025 - Nơi các câu lạc bộ trong và ngoài nước tụ họp

Là một trong số ít các giải tranh biện tiếng Anh được tổ chức ở quy mô quốc gia, VISDC 2025 hướng tới việc xây dựng một sân chơi học thuật chuyên nghiệp, công bằng và giàu giá trị giáo dục.

Giải đấu áp dụng cách tiếp cận mới thông qua việc triển khai nhiều bảng đấu, cho phép thí sinh ở các trình độ và mức độ kinh nghiệm khác nhau có thể tham gia, rèn luyện và phát triển năng lực tranh biện trong môi trường phù hợp.

Với sự đồng hành của những nhà tài trợ uy tín, VISDC 2025 đáp ứng các tiêu chuẩn tranh biện quốc tế và từng bước khẳng định vị thế là một giải đấu danh giá, đang trên đà phát triển trong cộng đồng tranh biện Việt Nam.

Đặc biệt, đồng hành cùng VISDC 2025 là đội ngũ Ban Chuyên Môn giàu kinh nghiệm, quy tụ những gương mặt tranh biện và trọng tài đến từ nhiều quốc gia như Philippines, Malaysia, Hàn Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Sự hiện diện của đội ngũ Ban Chuyên môn quốc tế không chỉ bảo đảm các quyết định chuyên môn được đưa ra một cách minh bạch, công tâm, mà còn góp phần nâng cao tiêu chuẩn học thuật của giải đấu, mang đến cho thí sinh cơ hội cọ xát với hệ quy chiếu tranh biện toàn cầu.

Ảnh Minh Hoạ: Chung Kết Bảng Mở Rộng tại VISDC 2025, với dàn giám khảo chuyên môn quốc tế đến từ Malaysia, Philippines và Hàn Quốc

Xuyên suốt các ngày diễn ra giải đấu, VISDC 2025 chứng kiến những màn tranh biện nảy lửa, nơi các đội thi liên tục đẩy cao nhịp độ bằng những lập luận sắc bén, phản biện chặt chẽ và khả năng xử lý tình huống linh hoạt. Từ các vòng bảng đến những trận đấu loại trực tiếp, mỗi kiến nghị đều mở ra không gian đối thoại căng thẳng nhưng tôn trọng, buộc thí sinh phải đào sâu vấn đề, nhìn nhận đa chiều và bảo vệ quan điểm của mình đến cùng trước hội đồng giám khảo quốc tế.

Ảnh Minh Hoạ: Các trận đấu vòng bảng tại VISDC 2025

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, VISDC 2025 còn trở thành điểm gặp gỡ của những bạn bè quốc tế đến Việt Nam bằng học thuật. Không chỉ đồng hành trên sàn tranh biện, các thí sinh đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau còn có cơ hội trao đổi, kết nối và chia sẻ câu chuyện cá nhân phía sau mỗi lập luận. Những cuộc trò chuyện sau giờ thi, những cái bắt tay giữa các đội Việt Nam và quốc tế đã góp phần tạo nên một bầu không khí cởi mở, nơi khác biệt được tôn trọng và đối thoại trở thành nền tảng của sự thấu hiểu.

Ảnh Minh Hoạ: Huấn luyện viên Vũ Anh Tuấn (Việt Nam) và Roger Hatridge (Mỹ) bắt tay hữu nghị trước trận Chung Kết bảng Mở Rộng

Song song với các vòng đấu căng thẳng, Ban tổ chức cũng mang đến cho thí sinh quốc tế trải nghiệm văn hóa Việt Nam gần gũi và đời thường. Thông qua các hoạt động giao lưu bên lề và những bữa ăn đậm hương vị địa phương. Nhiều thí sinh lần đầu có dịp thưởng thức ẩm thực Việt Nam, từ những món ăn quen thuộc đến các đặc sản mang dấu ấn bản địa. Chính những trải nghiệm ngoài phòng đấu ấy đã giúp VISDC 2025 vượt ra ngoài khuôn khổ một giải đấu, trở thành nơi giao lưu học thuật – văn hóa trọn vẹn, để lại dấu ấn khó quên với các bạn bè quốc tế khi đến Việt Nam.

Khép lại sau ba ngày tranh đấu sôi nổi, VISDC 2025 không chỉ hoàn thành sứ mệnh của một giải đấu tranh biện quốc tế, mà còn khẳng định vai trò là một không gian học thuật mở, nơi đối thoại được đặt lên hàng đầu. Những lập luận quyết liệt trên sàn đấu, những cuộc gặp gỡ xuyên biên giới và những trải nghiệm văn hóa chân thực đã cùng nhau tạo nên một mùa giải trọn vẹn, giàu giá trị giáo dục và kết nối.

Từ VISDC 2025, hình ảnh Việt Nam hiện lên không chỉ là điểm đến của các hoạt động học thuật chuyên nghiệp, mà còn là nơi chào đón bạn bè quốc tế bằng tinh thần cởi mở, tôn trọng khác biệt và khát vọng hội nhập. Giải đấu khép lại, nhưng những mối quan hệ, góc nhìn mới và tinh thần tranh biện văn minh mà VISDC 2025 để lại sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần nuôi dưỡng một thế hệ trẻ tự tin đối thoại và sẵn sàng bước ra sân chơi học thuật toàn cầu.