Giáo dục

Google News

Cú lội ngược dòng ngoạn mục của nữ sinh mồ côi đai đen Karatedo

Nghiêm Huê
TPO - Phạm Thúy Ngân, cô nữ sinh đai đen Karatedo vừa trúng tuyển Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội đạt số điểm 38,15/40 điểm, tốp điểm cao của trường. Có được thành quả của ngày hôm nay, Ngân phải cố gắng gấp nhiều lần so với các bạn cùng trang lứa.

Giành nhiều giải thưởng ở môn võ Karatedo, nhưng phía sau là một Phạm Thúy Ngân rất khác – thiếu nữ mảnh mai, mang trong mình sự yếu mềm của tuổi mới lớn khi vừa chạm ngõ cuộc đời.

Hành trình đến giảng đường đại học của Ngân không chỉ được đo bằng điểm số, mà còn được viết nên từ những mất mát, nghị lực và khát vọng không chịu khuất phục trước hoàn cảnh.

Phạm Thúy Ngân trong đồng phục của ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội.

Sinh ra và lớn lên ở một xã miền núi của tỉnh Thanh Hóa, Phạm Thúy Ngân là người dân tộc Mường. Bố mẹ em thuần nông, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng gia đình nhỏ với ba người con luôn chan chứa yêu thương.

Bình yên ấy bất ngờ khép lại vào năm 2023, khi Ngân đang là học sinh lớp 12. Bố em được chẩn đoán mắc ung thư phổi. Sau thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo, ông ra đi, để lại người vợ và ba đứa con trong nỗi đau tinh thần cùng gánh nặng mưu sinh chồng chất.

Cú sốc quá lớn khiến Ngân nhiều lần rơi vào giằng xé: nghỉ học để đi làm phụ giúp mẹ hay tiếp tục nuôi giấc mơ giảng đường. Bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2024 trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, kết quả không như mong muốn. Một lần nữa, Ngân mất phương hướng, đứng trước câu hỏi có nên dừng lại hay cố gắng thêm một lần nữa.

“Nếu dừng lại, em sẽ tiếc những tháng ngày đã cố gắng. Nếu tiếp tục học, mẹ sẽ vất vả hơn. Nhưng rồi em hiểu, thất bại chỉ là một phần của hành trình trưởng thành, điều quan trọng nhất là không bỏ cuộc”, Ngân chia sẻ.

Nhờ sự động viên của gia đình, thầy cô, Ngân lựa chọn đứng dậy. Một năm học tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn (Thanh Hóa), trong vai trò thí sinh tự do giữa giai đoạn chuyển tiếp hai chương trình giáo dục (2006 và 2018), là quãng thời gian đầy thử thách. Kiến thức thay đổi, định hướng thi cử mới, áp lực tâm lý đè nặng, nhưng Ngân kiên trì từng ngày lấp đầy khoảng trống, rèn kỷ luật học tập và giữ vững mục tiêu đỗ đại học.

Ở giai đoạn khó khăn ấy, tinh thần võ học trở thành điểm tựa đặc biệt. Đến với Karatedo từ những năm THCS chỉ vì thấy bạn bè đi học, Ngân dần gắn bó và tìm thấy ở võ đường một không gian để được là chính mình, giải tỏa căng thẳng.

Trong những năm học THPT, việc giành nhiều giải thưởng Karatedo tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa Võ thuật không chỉ rèn thể lực, mà còn giúp Ngân tôi luyện ý chí, bản lĩnh để đối diện với nghịch cảnh.

Sự nỗ lực ấy được đền đáp. Năm 2025, thi tốt nghiệp THPT lần thứ hai, Phạm Thúy Ngân trúng tuyển ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội với tổng điểm xét tuyển 38,15/40 – thuộc tốp thí sinh có điểm cao của trường.

Nhận kết quả trúng tuyển, niềm vui vỡ òa nhưng xen lẫn là sự lo lắng, bỡ ngỡ trước chặng đường mới. Ngân cho biết, phía trước còn nhiều thử thách, song những mất mát và trải nghiệm đã qua chính là hành trang giúp em vững vàng hơn trong hành trình sắp tới.

Học bổng “Nâng bước thủ khoa” năm 2025 đến với Ngân như một món quà bất ngờ, tiếp thêm niềm tin cho cô gái trẻ. Em dự định dành toàn bộ số tiền học bổng để phục vụ việc học tập – một cách lặng lẽ nhưng bền bỉ để tiếp tục viết tiếp giấc mơ còn dang dở.

Nghiêm Huê
