Quái vật dài 12 mét làm giới khoa học 'lạc lối' hơn 100 năm

Cuộc phân tích mới về xương của một con quái vật được tìm thấy từ năm 1916 đã phơi bày một loạt bất ngờ.

Theo Live Science, các nhà khoa học vừa xác định thành công "danh tính" và vị trí trên cây gia phả khủng long của một loài quái vật được tìm thấy ở Tây Bắc New Mexico - Mỹ từ năm 1916.

Trong suốt hơn 100 năm kể từ khi được khai quật, loài này bị lầm lẫn là một thành viên thuộc chi Kritosaurus thuộc họ Hadrosauridae. Nhưng vẫn có những lỗ hổng trong kết luận đó, khiến các nhà khoa học bối rối trong thời gian dài.

Hóa thạch của loài quái vật mới được xác định danh tính ở New Mexico - Ảnh: BẢO TÀNG LỊCH SỬ TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC NEW MEXICO

Trong nghiên cứu mới này, các tác giả đã xem xét chi tiết một lần nữa toàn bộ hóa thạch của loài quái vật này, bao gồm một hộp sọ không hoàn chỉnh, xương hàm dưới và một số đốt sống.

Các hóa thạch này được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia Smithsonian.

"Nhìn chung, hộp sọ thực sự là cơ sở để xác định sự khác biệt giữa các loài động vật" - đồng tác giả Anthony Fiorillo, Giám đốc điều hành Bảo tàng Lịch sử tự nhiên và khoa học New Mexico (Mỹ), giải thích.

Vẻ ngoài của loài quái vật khổng lồ Ahshislesaurus wimani - Ảnh: BẢO TÀNG LỊCH SỬ TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC NEW MEXICO

Bằng cách so sánh hộp sọ này với hộp sọ các loài Hadrosauridae khác, nhóm nghiên cứu nhận thấy hình dạng và đặc điểm của nó khác biệt đáng kể, cho thấy đây phải là một loài mới.

Nó có quan hệ họ hàng gần với Kritosaurus, nhưng mang các đặc điểm đủ khác biệt, cho thấy rằng dòng tiến hóa của chúng đã tách ra không lâu trước đó.

Cuối cùng, họ đặt tên cho nó là Ahshislesaurus wimani, một loài mới thuộc về một chi hoàn toàn mới của họ Hadrosauridae.

Loài mới này có đầu phẳng và một mào xương thấp trên mõm, thân hình dài tới 12 m và nặng đến 9 tấn, sống vào khoảng 75 triệu năm trước, tức thuộc kỷ Phấn Trắng.

Hadrosauridae là một họ khủng long ăn thực vật nổi tiếng với chiếc mõm dẹt giống mỏ vịt và bộ răng phức tạp gồm hàng trăm chiếc giúp nghiền nát những loại thực vật cứng. Chúng thường sống theo đàn lớn và sở hữu các mào xương độc đáo trên đầu dùng để phát tín hiệu âm thanh hoặc phô diễn trong mùa sinh sản.