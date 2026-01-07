FPT Telecom tiên phong tích hợp VNeID cho người dùng Internet, Truyền hình và Camera

Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) và Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước công dân (Trung tâm RAR) – Bộ Công an tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID trên các ứng dụng Hi FPT, FangTV, FPT Life. Việc tích hợp này giúp khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ thuận tiện hơn, đồng thời đảm bảo an toàn, minh bạch, chuẩn xác cao hơn trong môi trường số.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình ứng dụng dữ liệu dân cư và công nghệ định danh điện tử quốc gia vào lĩnh vực viễn thông và nội dung số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia theo hướng an toàn, minh bạch và bền vững. Đây cũng là minh chứng cho những nỗ lực của FPT trong việc không ngừng cải tiến công nghệ, mang lại trải nghiệm hiện đại và tối ưu cho người dùng, kết hợp với VNeID - ứng dụng định danh điện tử tiên tiến, được xây dựng với tiêu chuẩn bảo mật cao nhất, sẽ giúp khách hàng an tâm khi truy cập vào các dịch vụ trực tuyến của FPT Telecom.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (C06), Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Trung tâm RAR cùng Ban lãnh đạo FPT Telecom gồm: Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành Chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an; Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư; Trung tá Phan Đức Hiệp, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm RAR; Thiếu tá Huỳnh Long, Phó Giám đốc Trung tâm RAR; Đại úy Cao Xuân Huy, PGĐ Trung tâm RAR; ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT FPT Telecom; ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng Giám đốc FPT Telecom; ông Chu Hùng Thắng, Phó Tổng Giám đốc FPT Telecom…

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tá Trần Hồng Phú – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành Chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an, nhấn mạnh: “Việc ký kết Hợp đồng triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID giữa Trung tâm RAR và FPT Telecom hôm nay là bước khởi đầu quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử, phù hợp định hướng Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển dữ liệu và kinh tế số, cũng như góp phần triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Hoạt động ký kết Hợp đồng triển khai dịch vụ Xác thực điện tử phù hợp với chiến lược của Trung tâm Dữ liệu dân cư và Trung tâm RAR trong việc mở rộng nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu vào đời sống kinh tế – xã hội và khai thác giá trị dữ liệu một cách an toàn, chuẩn mực, đúng quy định pháp luật. Với sự quyết tâm của Trung tâm RAR, năng lực của FPT Telecom, tôi tin tưởng rằng hai bên sẽ sớm triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, đóng góp thiết thực vào chuyển đổi số quốc gia; tạo ra những sản phẩm, giải pháp mới mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội”.

Cũng tại sự kiện, ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom chia sẻ: “Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa FPT Telecom với Cục C06, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư và Trung tâm RAR trong việc thúc đẩy ứng dụng định danh điện tử vào đời sống số. Thông qua việc triển khai VNeID, FPT Telecom cũng mong muốn đồng hành, ủng hộ mạnh mẽ Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy việc sử dụng định danh điện tử trong sinh hoạt và hoạt động kinh doanh hằng ngày của người dân và doanh nghiệp.

Chúng tôi tự hào là doanh nghiệp viễn thông Internet đầu tiên triển khai kết nối và ứng dụng VNeID một cách đồng bộ trên nhiều nền tảng dịch vụ hướng tới hàng triệu người dùng. Trải qua gần 30 năm phục vụ hàng triệu khách hàng, FPT Telecom luôn cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng. Việc tích hợp VNeID lần này tiếp tục khẳng định cam kết đó trên ba khía cạnh cốt lõi.

Theo thỏa thuận ký kết, xác thực điện tử qua VNeID sẽ được triển khai trên các ứng dụng Hi FPT, FANGTV và FPT Life, giúp tối ưu quy trình, đơn giản hóa thao tác, đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu. Khách hàng chỉ cần xác thực VNeID trên Hi FPT là có thể hoàn tất đăng ký dịch vụ viễn thông, truyền hình FPT thay cho các thao tác thu thập thông tin thủ công trước đây. Với ứng dụng FPT Life, khách hàng có thể đăng nhập bằng tài khoản VNeID theo cơ chế SSO mà không cần ghi nhớ nhiều tài khoản và mật khẩu khác nhau, đồng thời đảm bảo chính chủ mới có quyền truy cập, quản lý hệ thống camera của mình. Ngoài ra, với FangTV, việc xác thực VNeID giúp người dùng dễ dàng hoàn tất điều kiện xác minh khi tham gia mạng xã hội này để thực hiện streaming.

Hiện tại, FPT Telecom đã hoàn tất kết nối kỹ thuật và thử nghiệm thành công với hệ thống xác thực điện tử VNeID trên 3 ứng dụng Hi FPT, FangTV, FPT Life . Đây là bước tiến chiến lược trong hành trình số hóa toàn diện dịch vụ viễn thông, khẳng định cam kết của FPT Telecom trong đổi mới công nghệ, nâng chuẩn trải nghiệm khách hàng và đồng hành cùng Chính phủ xây dựng xã hội số an toàn, văn minh.

Trong thời gian tới, FPT Telecom sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi ứng dụng VNeID cho các nghiệp vụ mới, hướng tới hệ sinh thái dịch vụ số thông minh, an toàn và lấy khách hàng làm trung tâm, để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng và cộng đồng