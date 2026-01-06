Huế: Phát hiện con vật nguy cấp, quý hiếm khi làm nương rẫy

TPO - Trong lúc làm nương rẫy, một người dân ở xã Long Quảng (TP. Huế) đã phát hiện cá thể rùa núi viền quý hiếm và tự nguyện giao nộp cho chính quyền địa phương.

Ngày 6/1, thông tin từ UBND xã Long Quảng (TP. Huế) cho biết, lực lượng chức năng địa phương vừa tiếp nhận một cá thể rùa quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Công an, kiểm lâm và lực lượng chức năng xã Long Quảng tiếp nhận rùa núi quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Cá thể rùa được ông A Lăng A Phứt (sinh năm 1978, trú thôn A Chiếu, xã Long Quảng) phát hiện trong lúc canh tác nương rẫy trên địa bàn. Sau khi nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông Phứt đã mang đến UBND xã để bàn giao cho lực lượng chức năng.

Theo cơ quan kiểm lâm địa phương, đây là rùa núi viền (tên khoa học Manouria impressa), thuộc nhóm IIB - loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Cá thể rùa nặng khoảng 4kg, tình trạng sức khỏe ổn định.

Sau khi tiếp nhận, UBND xã Long Quảng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp lực lượng kiểm lâm hoàn tất thủ tục, tổ chức thả cá thể rùa núi quý hiếm về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.