Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Huế:

Phát hiện con vật nguy cấp, quý hiếm khi làm nương rẫy

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc làm nương rẫy, một người dân ở xã Long Quảng (TP. Huế) đã phát hiện cá thể rùa núi viền quý hiếm và tự nguyện giao nộp cho chính quyền địa phương.

Ngày 6/1, thông tin từ UBND xã Long Quảng (TP. Huế) cho biết, lực lượng chức năng địa phương vừa tiếp nhận một cá thể rùa quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

tiep-nhan-rua-nui.jpg
Công an, kiểm lâm và lực lượng chức năng xã Long Quảng tiếp nhận rùa núi quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Cá thể rùa được ông A Lăng A Phứt (sinh năm 1978, trú thôn A Chiếu, xã Long Quảng) phát hiện trong lúc canh tác nương rẫy trên địa bàn. Sau khi nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông Phứt đã mang đến UBND xã để bàn giao cho lực lượng chức năng.

Theo cơ quan kiểm lâm địa phương, đây là rùa núi viền (tên khoa học Manouria impressa), thuộc nhóm IIB - loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Cá thể rùa nặng khoảng 4kg, tình trạng sức khỏe ổn định.

Sau khi tiếp nhận, UBND xã Long Quảng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp lực lượng kiểm lâm hoàn tất thủ tục, tổ chức thả cá thể rùa núi quý hiếm về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.

Ngọc Văn
#UBND xã Long Quảng #TP. Huế #làm nương rẫy #người dân #phát hiện #cá thể rùa núi viền quý hiếm #tự nguyện giao nộp

Xem thêm

Cùng chuyên mục