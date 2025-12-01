Việt Nam – Lào bổ sung nội hàm mới của quan hệ đoàn kết đặc biệt

TPO - Trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương bằng việc bổ sung nội hàm mới: “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”.

Sáng 1/12, Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân chụp ảnh chung tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

Mối quan hệ keo sơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước Lào; đánh giá cao ý nghĩa quan trọng chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và của cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước; nhấn mạnh những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới và không ngừng nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế đã mang đến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em những kinh nghiệm quý báu trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước. Những thành quả quan trọng của 40 năm đổi mới cho thấy đường lối phát triển hết sức đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam và cũng là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với Lào.

Nhân dịp này, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào chia sẻ những mất mát to lớn của nhân dân Việt Nam trong những đợt bão lũ vừa qua và mong muốn Việt Nam sớm vượt qua khó khăn.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm lại đất nước Lào tươi đẹp vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Đây là những sự kiện thiêng liêng, mang ý nghĩa lịch sử, chính trị và nhân văn, là dịp để hai nước cùng ôn lại chặng đường đầy gian lao mà rất đỗi vẻ vang của đất nước Lào anh em cũng như mối quan hệ gắn bó keo sơn của hai nước, hai dân tộc; khẳng định ý chí độc lập, lòng kiên định và tinh thần đoàn kết bất diệt của nhân dân các dân tộc Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào anh em đã gặt hái được sau 50 năm lập nước và 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, thể hiện mạnh mẽ, rõ nét vai trò lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Lào. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước trao đổi sâu rộng về tình hình mỗi nước. Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo về tình hình phát triển mọi mặt của Việt Nam, trong đó có việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được triển khai tổng thể, triệt để và đồng bộ trên cả nước.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào đang ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, coi đây là quy luật phát triển và là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước...

Khẳng định tầm nhìn chung

Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận và kế hoạch cấp cao, đặc biệt là kết quả Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng năm 2025 và Cuộc gặp lần thứ ba giữa ba đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Lào - Campuchia.

Hai bên nhất trí phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước vào chiều sâu thông qua các cơ chế hợp tác hiện có, các chuyến thăm, trao đổi cấp cao dưới các hình thức linh hoạt, thông tin, nền tảng tư tưởng, chính sách chiến lược, trao đổi lý luận, nhất là những vấn đề mới; phối hợp chặt chẽ hỗ trợ tổ chức tốt các sự kiện quan trọng hai nước, trước mắt là Đại hội Đảng mỗi nước...

Trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt, hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương bằng việc bổ sung nội hàm mới: “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”. Đây là sự khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì mục tiêu phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Lào. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác quốc phòng – an ninh giữa hai nước ngày càng chặt chẽ, ngày càng hiệu quả.

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó với các thách thức an ninh ngày càng đa dạng, phức tạp; gắn kết an ninh, quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường kết nối mạnh mẽ về kinh tế, hạ tầng, ngân hàng - tài chính, du lịch hai nước, triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm phấn đấu nâng kim ngạch lên 5 tỷ USD trong tương lai gần và hướng tới 10 tỷ USD trong thời gian tới, gắn với tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics; tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, phòng chống tham nhũng.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh việc thực hiện các hiệp định hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế; phối hợp chặt chẽ để giải quyết các điểm nghẽn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam triển khai hiệu quả và mở rộng các dự án đầu tư tại Lào, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật; nhất trí thúc đẩy kết nối về giao thông vận tải năng lượng điện, viễn thông, du lịch; tiếp tục nâng cao chất lượng về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh giao lưu nhân dân và giữa các địa phương, coi đây là trụ cột chiến lược góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó, củng cố nền tảng đoàn kết bền vững lâu dài giữa hai dân tộc.

Hai bên khẳng định trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều biến động sâu sắc, diễn biến nhanh chóng và phức tạp, có rất nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với sự ổn định và phát triển của hai nước, hai bên duy trì hiệu quả thông tin về tình hình quốc tế, quan tâm, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, khu vực ASEAN; bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông tác động đến hòa bình, ổn định và hợp tác của cả khu vực và thế giới.