Ukraine nói tên lửa Nga tập kích thành phố Lviv đạt tốc độ 13.000 km/h

Quỳnh Như

TPO - Không quân Ukraine cho biết, tên lửa đạn đạo Nga triển khai để tấn công thành phố Lviv vào ngày 8/1 có tốc độ khoảng 13.000 km/h.

Không quân Ukraine cho biết: "Vào khoảng 23h47 ngày 8/1, Nga đã tiến hành cuộc tập kích tên lửa vào các cơ sở hạ tầng chiến lược tại Lviv. Vũ khí được sử dụng là tên lửa đạn đạo, di chuyển với vận tốc 13.000 km/h".

Theo cơ quan này, loại tên lửa được sử dụng trong cuộc tấn công sẽ được xác định sau khi tất cả các bộ phận của tên lửa được kiểm tra.

2734fe08-5008-4801-aa87-9b21da6b9cee.jpg

Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin vào đêm ngày 8/1, nhiều tiếng nổ lớn rung chuyển Lviv ngay sau khi còi báo động không kích vang lên. Những báo cáo ban đầu xác nhận một cơ sở hạ tầng trọng yếu của tỉnh đã bị hư hại nghiêm trọng sau đợt tấn công này.

Đại tá Yurii Ihnat, Trưởng phòng Truyền thông thuộc Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, cho biết, Nga có thể đã phát động một cuộc tấn công vào tỉnh Lviv từ trường bắn Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan của Nga, đây là nơi đặt hệ thống tên lửa Oreshnik.

Trong khi đó, các nhà phân tích quân sự cho rằng mục tiêu Nga nhắm đến có thể là cơ sở lưu trữ khí đốt Stryi, địa điểm lưu trữ khí đốt ngầm lớn nhất châu Âu. Cơ sở này đóng vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng của Ukraine trong mùa đông và cũng là trung tâm phân phối khí đốt cho các nước Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, các báo cáo sơ bộ cho thấy cơ sở lưu trữ khí đốt Stryi không bị ảnh hưởng. Sau đó, các quan chức cho biết một cơ sở hạ tầng khác trong khu vực Lviv đã bị hư hại.

Hiện giới chức Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Nếu việc triển khai tên lửa Oreshnik được xác nhận, đây sẽ là lần thứ hai Nga triển khai loại vũ khí này nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Oreshnik đã được Nga lần đầu thử nghiệm thực chiến tại Ukraine vào tháng 11/2024, mục tiêu là nhà máy quân sự Yuzhmash ở Dnepr. Cuộc tấn công của Nga nhằm đáp trả việc Ukraine dùng tên lửa tầm xa ATACMS phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Truyền thông Nga cho biết, Oreshnik là một trong những loại vũ khí mới nhất của nước này, có thể đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương gần 11.000km/h, tầm bắn lên đến 5.500 km. Tên lửa không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ hiện có nào trên thế giới.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine đánh giá, Oreshnik mang theo 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn có một cụm 6 đầu đạn con. Thời gian bay của tên lửa từ lúc phóng ở khu vực Astrakhan đến Dnepr là 15 phút, tốc độ ở giai đoạn cuối trên Mach 11 (khoảng 13.000 km/h).

Quỳnh Như
Pravda
