Sau khi đe dọa, Tổng thống Mỹ Trump mời Tổng thống Colombia tới Nhà Trắng

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Tổng thống Colombia Gustavo Petro tới Nhà Trắng, chỉ vài ngày sau khi đe dọa sẽ có hành động quân sự với nhà lãnh đạo này liên quan đến cáo buộc buôn bán ma túy.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro. (Ảnh: Reuters)

Ngày 3/1, ông Trump cảnh báo ông Petro “hãy coi chừng”, sau khi lực lượng Mỹ triển khai chiến dịch đột kích vào Venezuela - quốc gia láng giềng của Colombia, để bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Sau cuộc điện đàm ngày 7/1, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đang sắp xếp để gặp ông Petro “trong tương lai gần”.

“Ông Petro đã gọi điện để giải thích tình hình ma túy và những bất đồng khác mà chúng tôi từng có”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

“Tôi đánh giá cao cuộc gọi và thái độ của ông ấy, và mong được gặp ông ấy trong thời gian tới tại Nhà Trắng”, Tổng thống Mỹ cho biết thêm.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi lực lượng Mỹ tấn công Caracas vào rạng sáng 3/1, ném bom các mục tiêu quân sự trong một chiến dịch bất ngờ nhằm bắt giữ lãnh đạo Venezuela và thiết lập quyền kiểm soát nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ của quốc gia Nam Mỹ .

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One ngày 4/1, Tổng thống Trump đưa ra lời đe dọa tương tự về khả năng hành động quân sự với Colombia.

Ông Trump cáo buộc nhà lãnh đạo Colombia liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy, đồng thời áp biện pháp trừng phạt tài chính với Tổng thống Petro và gia đình.

Khi được hỏi liệu hành động can thiệp quân sự tương tự Venezuela có thể xảy ra với Colombia hay không, ông Trump trả lời: “Nghe có vẻ hay đấy”.

Ngày 5/1, ông Petro tuyên bố sẵn sàng “cầm vũ khí” trước những lời đe dọa như vậy.

Thứ trưởng Ngoại giao Colombia Mauricio Jaramillo nói trong cuộc phỏng vấn ngày 7/1, rằng cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela có thể lan rộng thành “thảm họa” đối với toàn bộ khu vực Mỹ Latin.

Ông Petro kêu gọi tổ chức các cuộc biểu tình trên khắp Colombia trong ngày 7/1 để phản đối lời đe dọa của ông Trump.

Phát biểu trước cuộc mít tinh của những người ủng hộ, Tổng thống Petro cho biết ông dự định sẽ đến Nhà Trắng, dù chưa có ngày cụ thể. Sau cuộc điện đàm với ông Trump, ông Petro đã dịu giọng hơn.

Nhà lãnh đạo Colombia cho biết ông đề nghị Mỹ “tái lập kênh liên lạc trực tiếp giữa các bộ ngoại giao và giữa hai tổng thống”.

Colombia và Mỹ có lịch sử hợp tác về quân sự và kinh tế.