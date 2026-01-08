Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Sau khi đe dọa, Tổng thống Mỹ Trump mời Tổng thống Colombia tới Nhà Trắng

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Tổng thống Colombia Gustavo Petro tới Nhà Trắng, chỉ vài ngày sau khi đe dọa sẽ có hành động quân sự với nhà lãnh đạo này liên quan đến cáo buộc buôn bán ma túy.

colombia.jpg
Tổng thống Colombia Gustavo Petro. (Ảnh: Reuters)

Ngày 3/1, ông Trump cảnh báo ông Petro “hãy coi chừng”, sau khi lực lượng Mỹ triển khai chiến dịch đột kích vào Venezuela - quốc gia láng giềng của Colombia, để bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Sau cuộc điện đàm ngày 7/1, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đang sắp xếp để gặp ông Petro “trong tương lai gần”.

“Ông Petro đã gọi điện để giải thích tình hình ma túy và những bất đồng khác mà chúng tôi từng có”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

“Tôi đánh giá cao cuộc gọi và thái độ của ông ấy, và mong được gặp ông ấy trong thời gian tới tại Nhà Trắng”, Tổng thống Mỹ cho biết thêm.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi lực lượng Mỹ tấn công Caracas vào rạng sáng 3/1, ném bom các mục tiêu quân sự trong một chiến dịch bất ngờ nhằm bắt giữ lãnh đạo Venezuela và thiết lập quyền kiểm soát nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ của quốc gia Nam Mỹ .

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One ngày 4/1, Tổng thống Trump đưa ra lời đe dọa tương tự về khả năng hành động quân sự với Colombia.

Ông Trump cáo buộc nhà lãnh đạo Colombia liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy, đồng thời áp biện pháp trừng phạt tài chính với Tổng thống Petro và gia đình.

Khi được hỏi liệu hành động can thiệp quân sự tương tự Venezuela có thể xảy ra với Colombia hay không, ông Trump trả lời: “Nghe có vẻ hay đấy”.

Ngày 5/1, ông Petro tuyên bố sẵn sàng “cầm vũ khí” trước những lời đe dọa như vậy.

Thứ trưởng Ngoại giao Colombia Mauricio Jaramillo nói trong cuộc phỏng vấn ngày 7/1, rằng cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela có thể lan rộng thành “thảm họa” đối với toàn bộ khu vực Mỹ Latin.

Ông Petro kêu gọi tổ chức các cuộc biểu tình trên khắp Colombia trong ngày 7/1 để phản đối lời đe dọa của ông Trump.

Phát biểu trước cuộc mít tinh của những người ủng hộ, Tổng thống Petro cho biết ông dự định sẽ đến Nhà Trắng, dù chưa có ngày cụ thể. Sau cuộc điện đàm với ông Trump, ông Petro đã dịu giọng hơn.

Nhà lãnh đạo Colombia cho biết ông đề nghị Mỹ “tái lập kênh liên lạc trực tiếp giữa các bộ ngoại giao và giữa hai tổng thống”.

Colombia và Mỹ có lịch sử hợp tác về quân sự và kinh tế.

Bình Giang
AP, CNN
#Colombia #Tổng thống Trump #Donald Trump #Ma túy #Venezuela #Tình hình Venenzuela

Xem thêm

Cùng chuyên mục