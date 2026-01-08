Hình ảnh ông trùm Chen Zhi bị dẫn độ về Trung Quốc

TPO - Đài truyền hình Trung Quốc CCTV ngày 8/1 công bố đoạn video cho thấy ông trùm Chen Zhi bị ba sĩ quan Trung Quốc áp giải từ máy bay của hãng hàng không China Southern Airlines, bị còng tay và đầu trùm khăn đen.

Trước đó, chính quyền Campuchia cho biết đã bắt giữ Chen Zhi và dẫn độ ông về Trung Quốc vào ngày 6/1. Tuyên bố của Campuchia không cung cấp chi tiết về những cáo buộc nhằm vào Chen Zhi, nhưng cho biết quốc tịch Campuchia của ông đã bị thu hồi.

Ngày 8/1, Bộ Công an Trung Quốc xác nhận cơ quan này - với sự hợp tác của cơ quan chức năng Campuchia - đã cử đội đặc nhiệm áp giải Chen Zhi từ Phnom Penh (Campuchia) về Trung Quốc. “Đây là một thành tựu lớn trong việc hợp tác thực thi pháp luật giữa Trung Quốc và Campuchia”, tuyên bố của Bộ Công an Trung Quốc nêu rõ.

Đoạn video do CCTV công bố cho thấy Chen Zhi - mặc bộ đồ màu xanh - bị ba sĩ quan Trung Quốc áp giải từ máy bay của hãng hàng không China Southern Airlines, bị còng tay và đầu trùm khăn đen.

Một sĩ quan đã gỡ bỏ khăn che mặt để nhận dạng Chen Zhi trước khi ông bị dẫn ra khỏi đường băng với đầu cúi gằm.

Chen Zhi bị áp giải xuống máy bay ở Trung Quốc. (Ảnh: CCTV)

(Ảnh: CCTV)

Tập ​​đoàn Prince, do Chen Zhi đứng đầu, đã bị Mỹ và Anh trừng phạt vì cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, sử dụng lao động cưỡng bức để lừa đảo các nạn nhân trên toàn cầu.

Đài truyền hình CCTV đưa tin, Trung Quốc sẽ công bố danh sách truy nã các thành viên chủ chốt của "nhóm tội phạm Chen Zhi" và kêu gọi những người trốn truy nã đầu hàng ngay lập tức.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - bà Mao Ning - ngày 8/1 cho biết Trung Quốc đang tích cực hợp tác với các nước như Campuchia để đối phó với các vụ lừa đảo xuyên biên giới và các vụ lừa đảo qua điện thoại.

Khi được hỏi về vụ dẫn độ, bà nói: "Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các nước láng giềng, bao gồm cả Campuchia, để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân, cũng như quan hệ giữa các nước trong khu vực". Tuy nhiên, người phát ngôn không trực tiếp nêu tên Chen Zhi.