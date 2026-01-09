Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ: Liên tiếp các vụ nổ súng của nhân viên di trú, người dân xuống đường biểu tình

Minh Hạnh

TPO - Một nhân viên an ninh Mỹ đã bắn bị thương hai người ở Portland (bang Oregon), khiến các quan chức thành phố và tiểu bang phải lên tiếng kêu gọi bình tĩnh trong bối cảnh dư luận phẫn nộ về vụ nhân viên di trú bắn tử vong một phụ nữ ở Minnesota một ngày trước đó.

Vụ nổ súng ở Portland diễn ra chiều 8/1 (giờ Mỹ) khi các đặc vụ Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ đang tiến hành kiểm tra một phương tiện, Bộ An ninh Nội địa cho biết trong một tuyên bố.

Theo bộ này, tài xế chiếc xe nói trên bị nghi là thành viên băng đảng tội phạm. Khi bị chặn lại, tài xế đã tìm cách cán xe qua các đặc vụ. Một đặc vụ đã bắn một phát súng tự vệ, sau đó tài xế cùng một hành khách trên xe bỏ chạy.

Cảnh sát Portland cho biết, vụ nổ súng xảy ra gần một phòng khám y tế ở phía đông thành phố. Không lâu sau, cảnh sát nhận được tin báo về hai người bị thương do trúng đạn. Những người này đã được đưa đến bệnh viện.

Lãnh đạo Portland và Oregon cho biết trong một cuộc họp báo tối 8/1, rằng họ không có thông tin chi tiết về nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hiện đang tiến hành điều tra.

"Chúng tôi hiểu sự xúc động và căng thẳng mà nhiều người đang cảm thấy sau vụ xả súng ở Minneapolis, nhưng tôi yêu cầu cộng đồng hãy giữ bình tĩnh trong khi chúng tôi đang nỗ lực tìm hiểu thêm thông tin", cảnh sát trưởng Portland - Bob Day - cho biết trong một tuyên bố.

Thị trưởng Portland Keith Wilson và Thống đốc Oregon Tina Kotek, đều là thành viên đảng viên Dân chủ, đã kêu gọi chính phủ liên bang tạm dừng chiến dịch trấn áp nhập cư cho đến khi có một cuộc điều tra đầy đủ và độc lập.

m34r67mi25p3zociu35bfumwxi.jpg
wpry3perwnlwpcsrdmt6wvc6ia.jpg
mun3a7npi5lt3gn4ffh2dfnt4m.jpg
mwnzyytuf5offp7gqcoioxzpvy.jpg
Người biểu tình và cảnh sát chống bạo động bên ngoài trụ sở ICE ở Portland. (Ảnh: Reuters)

Vụ nổ súng xảy ra một ngày sau khi một đặc vụ liên bang thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắn tử vong một phụ nữ 37 tuổi trong xe ở Minneapolis, dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối.

ICE hoạt động độc lập với Lực lượng Tuần tra Biên giới thuộc Bộ An ninh Nội địa.

Các sĩ quan từ cả ICE và Lực lượng Tuần tra Biên giới đã được triển khai tại các thành phố trên khắp nước Mỹ như một phần trong chiến dịch trấn áp nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Trong khi các hoạt động thực thi pháp luật mạnh mẽ này được những người ủng hộ tổng thống hoan nghênh, thì các thành viên đảng Dân chủ và các nhà hoạt động nhân quyền đã lên án chúng là sự khiêu khích không cần thiết.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #di trú #hải quan #Bộ An ninh Nội địa Mỹ #trấn áp nhập cư #Tổng thống Mỹ Donald Trump

