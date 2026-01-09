Giáo hoàng Leo chỉ trích ‘ngoại giao dựa vào vũ lực’

TPO - Trong bài phát biểu thường niên về chính sách đối ngoại, Giáo hoàng Leo XIV vừa đưa ra phát biểu cứng rắn hiếm thấy khi ông lên án việc sử dụng sức mạnh quân sự như một phương tiện để đạt mục tiêu ngoại giao.

Giáo hoàng Leo. (Ảnh: AP)

Trong phát biểu trước các đại diện ngoại giao ngày 9/1, Giáo hoàng cũng kêu gọi bảo vệ nhân quyền tại Venezuela.

Vị giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ cho rằng sự yếu kém của các tổ chức quốc tế trước những cuộc xung đột toàn cầu là “mối quan ngại đặc biệt”.

“Một nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm đồng thuận giữa tất cả các bên đang bị thay thế bằng ngoại giao dựa trên vũ lực”, Giáo hoàng Leo nói trước khoảng 184 đại sứ được mời đến Tòa thánh Vatican.

“Chiến tranh đang quay trở lại và tư tưởng ưa thích chiến tranh đang lan rộng”, Giáo hoàng Leo nói thêm.

Nhắc tới việc Mỹ thực hiện chiến dịch đột kích vào Venezuela để bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro hôm 3/1, Giáo hoàng kêu gọi các chính phủ trên thế giới “tôn trọng ý chí” của người dân Venezuela trong thời gian tới.

Ông nhấn mạnh rằng các quốc gia phải “bảo vệ các quyền con người và quyền công dân” của người dân Venezuela.

Chiến dịch đột kích của Mỹ vào Venezuela đã gây chấn động thế giới.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn New York Times đăng ngày 8/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng quyền lực của ông trên cương vị tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang chỉ bị giới hạn bởi “đạo đức của chính bản thân ông”.

“Tôi không cần luật pháp quốc tế. Tôi không tìm cách làm hại người khác”, ông nói.

Khi bị hỏi kỹ hơn hơn về việc liệu chính quyền của ông có cần tuân thủ luật pháp quốc tế hay không, ông Trump trả lời: “Tôi có.” Tuy nhiên, ông nói rõ rằng chính ông sẽ là người quyết định khi nào những ràng buộc đó được áp dụng với nước Mỹ.

“Điều đó còn tùy vào định nghĩa của bạn về luật pháp quốc tế là gì”, ông nói.