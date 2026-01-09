Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ bất ngờ tuyên bố hủy đợt tấn công thứ hai vào Venezuela

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hủy bỏ đợt tấn công thứ hai vào Venezuela sau khi nhận được sự hợp tác từ quốc gia Nam Mỹ này.

kqqn6ehb6vkrbmouxv2oqgw2pm.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 9/1, Tổng thống Trump thông báo Venezuela đang thả một số lượng lớn tù nhân chính trị như một dấu hiệu "tìm kiếm hòa bình", sau chiến dịch quân sự đầy kịch tính của Mỹ tuần trước dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

"Đây là một cử chỉ rất quan trọng và khôn ngoan. Mỹ và Venezuela đang hợp tác tốt với nhau, đặc biệt là liên quan đến việc tái thiết cơ sở hạ tầng dầu khí của họ", ông Trump viết.

"Nhờ sự hợp tác này, tôi đã hủy bỏ đợt tấn công thứ hai được lên kế hoạch ​​trước đó. Dường như nó sẽ không cần thiết, tuy nhiên, tất cả các tàu sẽ vẫn ở nguyên vị trí vì mục đích an toàn và an ninh", bài đăng của ông nói thêm.

Những bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra vài giờ sau khi ông ám chỉ trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Hannity" của Fox News rằng lãnh đạo phe đối lập Venezuela, Maria Corina Machado, sẽ đến Washington vào tuần tới.

Trước đó, ông Trump đã bác bỏ ý tưởng hợp tác với bà Machado, nói rằng “bà không nhận được sự ủng hộ ở Venezuela”.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Times hôm 7/1, Tổng thống Trump cho biết Mỹ "đang có quan hệ rất tốt" với chính phủ Venezuela, do Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez lãnh đạo.

Dự kiến trong hôm nay, ông Trump sẽ gặp các giám đốc công ty dầu mỏ tại Nhà Trắng và các công ty này dự kiến sẽ chi ít nhất 100 tỷ USD ở Venezuela.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Venezuela #Mỹ tấn công Venezuela #dầu mỏ Venezuela #Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

