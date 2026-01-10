Đại giáo chủ Iran nói người biểu tình phá đường phố… để tổng thống Mỹ hài lòng

Đám đông biểu tình ở Tehran ngày 8/1.

Truyền thông nhà nước Iran gọi những người biểu tình là “khủng bố”, dấu hiệu có thể cho thấy chính quyền sẽ mạnh tay xử lý làn sóng biểu tình đã lan ra toàn quốc.

Những người biểu tình đang “phá hoại đường phố của chính họ… để làm hài lòng tổng thống Mỹ. Bởi vì ông ta nói rằng sẽ đến giúp đỡ họ. Thay vào đó, ông ta nên chú ý đến tình trạng của đất nước mình”, ông Khamenei phát biểu trước đám đông tại khu nhà của ông ở Tehran.

Chánh án Tòa án tối cao Iran Gholamhossein Mohseni-Ejei tuyên bố hình phạt dành cho những người biểu tình “sẽ rất quyết liệt, tối đa và không có bất kỳ sự khoan hồng nào về pháp lý”.

Washington chưa phản hồi về những phát biểu này.

Tổng thống Mỹ Trump gần đây nhắc lại đe dọa sẽ tấn công Iran nếu người biểu tình bị bắn. Lời đe dọa trở nên nghiêm trọng hơn sau khi lực lượng Mỹ thực hiện chiến dịch đột kích vào Venezuela để bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Mặc dù chính quyền Iran đã ngắt internet và dịch vụ điện thoại quốc tế, các video ngắn được đưa lên mạng cho thấy người biểu tình hô khẩu hiệu phản đối chính phủ quanh các đám cháy lớn, khi mảnh vỡ ngổn ngang trên đường phố ở thủ đô Tehran và các khu vực khác cho đến sáng 9/1.

Truyền thông nhà nước Iran cáo buộc “các đặc vụ khủng bố” của Mỹ và Israel đã đốt lửa và gây bạo lực. Họ cũng cho biết có “thương vong”, nhưng không nêu rõ chi tiết.

Làn sóng biểu tình lần này nổ ra từ ngày 28/12/2025 từ những khó khăn kinh tế, sau đó leo thang thành phong trào rộng hơn, lan ra khắp các tỉnh trên toàn quốc.