Tổng thống Mỹ Trump xác nhận thăm Trung Quốc vào tháng 4

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/1 đã xác nhận kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 4 tới.

Theo hãng thông tấn Tass, phát biểu tại cuộc họp với các lãnh đạo ngành dầu khí về tình hình ở Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Tôi rất hòa hợp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Tôi sẽ sang Trung Quốc vào tháng 4".

fcd72811-cb8f-4cc8-9fae-fc87194be5d3.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Getty Images

Sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 10/2025, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẽ thăm Bắc Kinh vào tháng 4/2026. Theo ông, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ sau đó.

Hồi tháng 11/2025, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông Trump và ông Tập Cận Bình có thể có bốn cuộc gặp trong năm 2026. Ngoài hai chuyến thăm cấp nhà nước, hai nhà lãnh đạo có thể hội đàm bên lề các sự kiện Nhóm G20 tại Doral, Florida và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Ngày 24/11/2025, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm, trong đó hai bên trao đổi về các vấn đề liên quan đến đảo Đài Loan và Ukraine.

Trong cuộc điện đàm, ông Tập nhắc lại lập trường chính thức của Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan, nhấn mạnh rằng việc Đài Loan trở về Trung Quốc đại lục là một phần quan trọng của trật tự quốc tế thời hậu Thế chiến II. Ông cũng ca ngợi quan hệ Trung - Mỹ "nhìn chung ổn định" sau cuộc gặp ở Hàn Quốc.

Sau cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Trump ca ngợi quan hệ với Trung Quốc là "cực kỳ bền chặt", cho biết hai bên đã trao đổi về nhiều vấn đề, bao gồm Ukraine, fentanyl và nông sản Mỹ.

Quỳnh Như
Tass
#Tổng thống Trump #Mỹ #Trung Quốc #thăm chính thức #Chủ tịch Tập Cận Bình #quan hệ Mỹ Trung

