Thế giới

Google News

Nga: Hơn nửa triệu người bị mất điện sau cuộc tấn công của Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Thống đốc tỉnh Belgorod (Nga), giáp biên giới Ukraine, cho biết khoảng 600.000 cư dân đang phải chịu cảnh mất điện, mất nước và nhiệt sưởi ấm sau cuộc tấn công tên lửa của Ukraine.

Trong một bài đăng trên Telegram, Thống đốc Vyacheslav Gladkov thông báo công tác khôi phục nguồn cung đang được tiến hành, nhưng tình hình “vô cùng khó khăn”.

Đoạn video do Reuters quay tại thành phố Belgorod cho thấy đèn đường bị tắt, người dân địa phương phải tìm đường bằng đèn pin cầm tay và đèn pha ô tô.

Trong vòng 24 giờ qua, lực lượng Nga đã phát hiện 47 máy bay không người lái được phóng nhằm vào các khu dân cư ở Belgorod, gây hư hại cho một số công trình.

Tỉnh Belgorod, giáp với tỉnh Kharkiv của Ukraine, đã thường xuyên bị lực lượng Kiev tấn công kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát.

xzhc6yvqfbm3nfcr32purqqbe4.jpg
vbz4i7ru7jjovkf4vuixugtaim.jpg
Nhiều khu vực ở Belgorod (Nga) bị mất điện sau cuộc tấn công của Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó tại thủ đô Kiev của Ukraine, công ty Ukrenergo đã ra lệnh tạm dừng hệ thống cung cấp điện của thành phố từ trưa 10/1, dẫn đến việc hệ thống cấp nước và sưởi ấm, cũng như phương tiện giao thông công cộng chạy bằng điện, buộc phải ngừng hoạt động.

Chưa đầy một giờ sau, Ukrenergo cho biết các kỹ sư đã khắc phục được sự cố trước mắt, vốn do thiệt hại từ các cuộc tấn công trước đó của Nga gây ra, và điện đang được khôi phục ở một số khu vực của Kiev.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết, tình hình năng lượng ở thủ đô vẫn còn khó khăn vì lưới điện bị hư hại nặng, và người dân đang tăng cường sử dụng máy sưởi điện do thời tiết lạnh giá.

Trước đó hôm 9/1, khoảng 6.000 tòa nhà chung cư ở Kiev đã bị mất hệ thống sưởi ấm sau cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái mới nhất của Nga.

Một nửa số tòa nhà trong đó đã được khôi phục nguồn cung cấp nhiệt vào ngày 10/1, trước khi bị cắt điện trở lại do sự cố lưới điện.

Không quân Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã tấn công nước này bằng một tên lửa đạn đạo Iskander-M và 121 máy bay không người lái trong đêm 9 rạng sáng 10/1. Phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc gây nhiễu 94 máy bay không người lái.

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Ukraine #máy bay không người lái #tỉnh Belgorod #biên giới Nga - Ukraine

