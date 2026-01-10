Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Venezuela đàm phán với Mỹ để khôi phục quan hệ ngoại giao

Bình Giang

TPO - Venezuela dự kiến sẽ đàm phán với các phái viên Mỹ tại Caracas trong ngày 10/1 (giờ địa phương), để khôi phục quan hệ ngoại giao. Chuyển động này diễn ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng Mỹ tiến hành vụ đột kích để bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

screen-shot-2026-01-10-at-65806-pm.png
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. (Ảnh: Reuters)

Ngày 9/1, Venezuela cho biết đã bắt đầu thảo luận với các nhà ngoại giao Mỹ tại thủ đô, dấu hiệu cho thấy hai bên đang hợp tác.

Mỹ cho biết, các phái viên của họ đã đến Caracas để thảo luận về việc mở lại đại sứ quán. Tại Washington, Tổng thống Donald Trump vừa gặp gỡ lãnh đạo các công ty dầu mỏ để bàn kế hoạch tiếp cận trữ lượng dầu thô khổng lồ của Venezuela.

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cho biết trong một tuyên bố, chính phủ của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez "đã quyết định khởi xướng tiến trình ngoại giao thăm dò với Chính phủ Mỹ, nhằm thiết lập lại các phái đoàn ngoại giao ở cả hai nước".

Một quan chức Mỹ yêu cầu giấu tên cho biết, ông John McNamara - nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tại nước láng giềng Colombia, và các nhân viên khác "đã đến Caracas để tiến hành đánh giá ban đầu về khả năng nối lại hoạt động theo từng giai đoạn".

Venezuela cho biết cũng sẽ cử một phái đoàn đến Washington.

Ngày 9/1, Tổng thống Mỹ Trump nói rằng đã hủy bỏ đợt tấn công thứ hai vào Venezuela, một phần do việc nước này vừa thả các tù nhân chính trị.

Nhà lãnh đạo Mỹ gợi ý rằng ông có thể sẽ sử dụng vũ lực một lần nữa để đạt được mục đích của mình ở Venezuela, quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Tại cuộc họp ở Nhà Trắng cùng ngày, ông thúc giục lãnh đạo các công ty dầu khí đầu tư vào ngành dầu mỏ của Venezuela, nhưng đại diện các công ty tỏ ra thận trọng. Ông Darren Woods - Giám đốc điều hành của ExxonMobil, gọi Venezuela là quốc gia "không thể đầu tư" nếu không có những cải cách sâu rộng.

Tổng thống Trump cho rằng các công ty nước ngoài không được hưởng bảo hộ đáng kể nào dưới thời Tổng thống Maduro, "nhưng giờ đây các bạn có sự an toàn tuyệt đối. Đó là một Venezuela hoàn toàn khác".

Ông cũng nhấn mạnh các công ty khi khai thác tài nguyên dầu mỏ của Venezuela sẽ chỉ giao dịch với Washington, chứ không phải Caracas.

Trước đó, ông Trump cho biết các công ty dầu khí hứa sẽ đầu tư 100 tỷ USD vào Venezuela, quốc gia có cơ sở hạ tầng dầu mỏ xuống cấp sau nhiều năm bị trừng phạt và thiếu đầu tư.

Trước đó, ông công bố kế hoạch Mỹ sẽ bán từ 30 - 50 triệu thùng dầu thô của Venezuela, với số tiền thu được sẽ được sử dụng theo quyết định của ông.

Tổng thống Trump hứa rằng bất kỳ khoản tiền nào được gửi đến Caracas sẽ chỉ được sử dụng để mua các sản phẩm do Mỹ sản xuất.

Trong khi đó, Washington tiếp tục duy trì áp lực trên biển đối với các tàu chở dầu trên vùng biển Caribe, sau khi Washington đã tịch thu tàu chở dầu thứ 5 của Venezuela.

Tập đoàn dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA xác nhận trong một tuyên bố, rằng 1 tàu đã quay trở lại vùng biển Venezuela, gọi đây là "chiến dịch phối hợp thành công đầu tiên" với Washington.

Bình Giang
Reuters, AP
