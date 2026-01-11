Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Nga: Nhiều tòa nhà cao tầng bị máy bay không người lái tập kích

Minh Hạnh

TPO - Máy bay không người lái đã tấn công tỉnh Voronezh (Nga), cách Mátxcơva khoảng 500 km về phía nam, khiến nhiều tòa nhà bị hư hại.

Các kênh tin tức Telegram sáng 11/1 dẫn lời nhân chứng cho biết, hơn 30 tiếng nổ đã vang lên trên bầu trời Voronezh.

Thống đốc tỉnh Voronezh - Aleksandr Gusev - xác nhận, hệ thống phòng không đã đánh chặn 17 máy bay không người lái. Bảy tòa nhà cao tầng và sáu ngôi nhà đã bị hư hại trong vụ tấn công.

6962d720203027303b13156a.jpg
Một tòa nhà ở Voronezh bị hư hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. (Ảnh: Telegram)

Quân đội Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Nhưng cả hai nước đều khẳng định chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự, không tấn công các mục tiêu dân sự.

Trước đó hôm 9/1, Mátxcơva cáo buộc Ukraine thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào tỉnh Belgorod của Nga, khiến gần 560.000 người mất điện và nhiều người khác không có nước sinh hoạt. Đến ngày 10/1, hệ thống điện đã được khôi phục một phần.

Cũng trong ngày 9/1, Nga đã phóng một tên lửa siêu vượt âm vào một địa điểm ở Ukraine gần Ba Lan, trong một cuộc tấn công mà các đồng minh châu Âu của Kiev mô tả là nỗ lực nhằm ngăn cản họ tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Ukraine #máy bay không người lái #Voronezh #Kiev

