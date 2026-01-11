Tỷ phú Elon Musk gọi Anh là ‘đảo nhà tù’ giữa tranh cãi vì ảnh cởi đồ

TPO - Giữa mâu thuẫn gay gắt về những hình ảnh nhạy cảm do AI Grok tạo ra, tỷ phú Elon Musk cáo buộc Chính phủ Anh “phát xít”, sau khi London đe doạ chặn mạng xã hội X.

Grok là sản phẩm do công ty xAI của tỷ phú Elon tạo ra.

Bình luận về biểu đồ được cho là thể hiện số vụ bắt giữ ở Anh cao nhất thế giới liên quan đến bình luận trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Tại sao Chính phủ Anh lại phát xít đến vậy?”. Trong các bài đăng khác trước đó, ông cho rằng Anh muốn “đàn áp tự do ngôn luận” và gọi quốc gia này là một “đảo nhà tù”.

Theo phân tích của bên thứ ba, mạng xã hội X (tên cũ là Twitter) đã trở thành một trong những mạng xã hội tràn ngập hình ảnh của những người bị AI “cởi đồ” mà không có sự đồng thuận.

Cơ quan giám sát của Anh cho biết đã phát hiện các hình ảnh “mang tính tội phạm” trên web đen, được cho là do công cụ Grok tạo ra.

Theo Tổ chức Giám sát Internet, ảnh trên web đen thể hiện hình ảnh “ngực trần” của các bé gái từ 11 - 13 tuổi, là ngưỡng mà cơ quan thực thi pháp luật phải can thiệp. Công ty xAI của tỷ phú Musk vận hành Grok và mạng xã hội X.

Đầu tuần này, Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết sẽ hành động, yêu cầu mạng xã hội X khẩn trương “chấn chỉnh” vấn đề về hình ảnh.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 9/1, Bộ trưởng Công nghệ Liz Kendall cho biết cơ quan quản lý truyền thông Ofcom cần sử dụng “đầy đủ các quyền hạn pháp lý” của mình và cảnh báo chính phủ có thể “chặn quyền truy cập các dịch vụ tại Anh nếu họ từ chối tuân thủ luật pháp Anh”.

Việc trừng phạt mạng xã hội X có nguy cơ chọc giận chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mỹ từng đe dọa trả đũa Liên minh châu Âu và các bên khác vì nỗ lực siết chặt quản lý các tập đoàn công nghệ Mỹ.

Tuy vậy, Phó Thủ tướng David Lammy cho biết đã trao đổi về vấn đề này với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, và ông Vance đã bày tỏ quan ngại về cách công nghệ đang bị lạm dụng.

“Tôi nghĩ ông ấy nhận thức rất rõ mức độ nghiêm trọng của việc hình ảnh phụ nữ và trẻ em có thể bị chỉnh sửa theo cách này, và ông ấy hiểu rằng điều đó đáng khinh bỉ, không thể chấp nhận được. Tôi cảm thấy ông ấy đồng cảm với quan điểm đó”, ông Lammy nói với báo The Guardian sau chuyến thăm Washington.

“Thực tế là hôm nay chúng tôi lại tiếp tục liên lạc với nhau về vấn đề hết sức nghiêm trọng này”, ông Lammy cho biết thêm.