Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tỷ phú Elon Musk gọi Anh là ‘đảo nhà tù’ giữa tranh cãi vì ảnh cởi đồ

Bình Giang

TPO - Giữa mâu thuẫn gay gắt về những hình ảnh nhạy cảm do AI Grok tạo ra, tỷ phú Elon Musk cáo buộc Chính phủ Anh “phát xít”, sau khi London đe doạ chặn mạng xã hội X.

img-1867.jpg
Grok là sản phẩm do công ty xAI của tỷ phú Elon tạo ra.

Bình luận về biểu đồ được cho là thể hiện số vụ bắt giữ ở Anh cao nhất thế giới liên quan đến bình luận trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Tại sao Chính phủ Anh lại phát xít đến vậy?”. Trong các bài đăng khác trước đó, ông cho rằng Anh muốn “đàn áp tự do ngôn luận” và gọi quốc gia này là một “đảo nhà tù”.

Theo phân tích của bên thứ ba, mạng xã hội X (tên cũ là Twitter) đã trở thành một trong những mạng xã hội tràn ngập hình ảnh của những người bị AI “cởi đồ” mà không có sự đồng thuận.

Cơ quan giám sát của Anh cho biết đã phát hiện các hình ảnh “mang tính tội phạm” trên web đen, được cho là do công cụ Grok tạo ra.

Theo Tổ chức Giám sát Internet, ảnh trên web đen thể hiện hình ảnh “ngực trần” của các bé gái từ 11 - 13 tuổi, là ngưỡng mà cơ quan thực thi pháp luật phải can thiệp. Công ty xAI của tỷ phú Musk vận hành Grok và mạng xã hội X.

Đầu tuần này, Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết sẽ hành động, yêu cầu mạng xã hội X khẩn trương “chấn chỉnh” vấn đề về hình ảnh.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 9/1, Bộ trưởng Công nghệ Liz Kendall cho biết cơ quan quản lý truyền thông Ofcom cần sử dụng “đầy đủ các quyền hạn pháp lý” của mình và cảnh báo chính phủ có thể “chặn quyền truy cập các dịch vụ tại Anh nếu họ từ chối tuân thủ luật pháp Anh”.

Việc trừng phạt mạng xã hội X có nguy cơ chọc giận chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mỹ từng đe dọa trả đũa Liên minh châu Âu và các bên khác vì nỗ lực siết chặt quản lý các tập đoàn công nghệ Mỹ.

Tuy vậy, Phó Thủ tướng David Lammy cho biết đã trao đổi về vấn đề này với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, và ông Vance đã bày tỏ quan ngại về cách công nghệ đang bị lạm dụng.

“Tôi nghĩ ông ấy nhận thức rất rõ mức độ nghiêm trọng của việc hình ảnh phụ nữ và trẻ em có thể bị chỉnh sửa theo cách này, và ông ấy hiểu rằng điều đó đáng khinh bỉ, không thể chấp nhận được. Tôi cảm thấy ông ấy đồng cảm với quan điểm đó”, ông Lammy nói với báo The Guardian sau chuyến thăm Washington.

“Thực tế là hôm nay chúng tôi lại tiếp tục liên lạc với nhau về vấn đề hết sức nghiêm trọng này”, ông Lammy cho biết thêm.

Bình Giang
Bloomberg
#Elon Musk #AI #Grok #Web đen

Xem thêm

Cùng chuyên mục