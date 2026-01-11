Mỹ cân nhắc mở đợt tấn công mới vào Iran sau làn sóng biểu tình?

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng tiến hành cuộc tấn công mới vào Iran sau khi tỏ ra không đồng tình với việc Tehran kiểm soát các cuộc biểu tình và bạo loạn, tờ New York Times đưa tin, dẫn lời các nguồn thạo tin.

(Ảnh: Reuters)

Theo tờ New York Times, trong những ngày gần đây, ông Trump đã được báo cáo về một số phương án tấn công, bao gồm cả các cuộc tấn công vào các mục tiêu phi quân sự ở Tehran, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Tương tự, tờ Wall Street Journal đưa tin, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump đã tiến hành các cuộc thảo luận sơ bộ về khả năng tấn công Iran nếu cần thiết.

Các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn đầu và là một phần tiêu chuẩn của bất kỳ quy trình lập kế hoạch nào. Họ lưu ý rằng Iran hiện không phải đối mặt với một cuộc tấn công trong tương lai gần. Hướng hành động của Mỹ đối với Iran vẫn chưa được thống nhất, và thiết bị quân sự cũng như binh lính chưa được triển khai để chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

Tổng thống đã nhiều lần cảnh báo Iran trong quá khứ và công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình hôm 10/1. “Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ!”, ông Trump viết trên Truth Social.

Các cuộc biểu tình nổ ra ở Iran vào ngày 28/12 sau khi đồng tiền quốc gia sụp đổ dẫn đến giá lương thực và các mặt hàng thiết yếu khác tăng mạnh. Các cuộc biểu tình nhanh chóng leo thang và lan rộng, khi những người biểu tình đụng độ với cảnh sát, tấn công các cơ quan chính phủ ở Tehran và các thành phố khác. Chính quyền đã cắt mạng Internet và điện thoại trên toàn quốc vào ngày 8/1 trong nỗ lực kiềm chế bạo lực.

Đỉnh điểm của tình trạng bất ổn xảy ra vào tối 8/1, khi ít nhất 11 thường dân, trong đó có một trẻ em, và một số sĩ quan cảnh sát, bao gồm cả công tố viên thành phố Esfarayen, thiệt mạng do hành động của những phần tử bạo loạn.

Thị trưởng Tehran, Alireza Zakani, báo cáo rằng những người biểu tình quá khích đã đốt cháy 25 nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô, làm hư hại 26 ngân hàng, ba trung tâm y tế, 10 tòa nhà chính phủ, 48 xe cứu hỏa, 42 xe buýt và xe cứu thương, và 24 căn hộ. Chính quyền Iran gọi những phần tử bạo loạn là khủng bố, đổ lỗi cho Israel và Mỹ về tình trạng bất ổn này.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei lên án những lời đe dọa là “vô căn cứ”, nói rằng đất nước “sẽ không lùi bước trước những kẻ phá hoại”.

Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025 để hỗ trợ chiến dịch không kích kéo dài 12 ngày của Israel nhằm vào nước này. Iran đã đáp trả bằng một loạt tên lửa nhắm vào một căn cứ của Mỹ ở Qatar, nhưng không gây thương vong.