Thế giới

Google News

Nga bác bỏ cáo buộc làm hư hại Đại sứ quán Qatar tại Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ thông tin cho rằng tòa nhà Đại sứ quán Qatar tại Kiev bị hư hại do cuộc tấn công của Nga vào Ukraine hôm 9/1.

1462577.jpg
Tòa nhà Đại sứ quán Qatar bị hư hại. (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, quân đội nước này không nhắm mục tiêu vào bất kỳ cơ sở quân sự nào gần Đại sứ quán Qatar.

"Các phái đoàn ngoại giao chưa bao giờ là mục tiêu của quân đội Nga. Cũng không có mục tiêu quân sự nào gần phái đoàn ngoại giao Qatar. Điều này cho thấy, thiệt hại đối với tòa nhà đại sứ quán là do hệ thống phòng không của Ukraine gây ra", tuyên bố cho biết.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Qatar đã bày tỏ lo lắng về vụ tấn công nhưng xác nhận không có thương vong nào được ghi nhận. Tuy nhiên, thông báo của Qatar không đề cập đến Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky báo cáo vào sáng 9/1, rằng một máy bay không người lái của Nga đã làm hư hại tòa nhà Đại sứ quán Qatar tại Kiev trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố. Ông nhắc lại, Qatar đang nỗ lực rất nhiều để làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine.

Không quân Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng 36 tên lửa và 242 máy bay không người lái các loại trong đêm 8/1, rạng sáng 9/1. Các báo cáo ban đầu cho thấy tính đến 9h, các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc gây nhiễu 244 mục tiêu trên không.

Minh Hạnh
Tass
#Nga #Ukraine #Đại sứ quán Qatar #Kiev

