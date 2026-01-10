Tổng thống Trump: Mỹ và Venezuela nếu hợp tác sẽ nắm giữ 55% sản lượng dầu mỏ của thế giới

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ kiểm soát hơn một nửa sản lượng dầu mỏ của thế giới nếu các công ty Mỹ giành được quyền tiếp cận ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ lãnh đạo các công ty dầu mỏ tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, đã quốc hữu hóa tài sản của các công ty Mỹ vào những năm 2000 dưới thời Tổng thống Hugo Chavez. Ông Trump viện dẫn việc quốc hữu hóa “không công bằng” này là một trong những lý do dẫn đến vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, từ khu nhà riêng của ông ở Caracas vào tuần trước.

“Chúng ta sẽ hợp tác với Venezuela”, ông Trump nói hôm 9/1 trong cuộc họp với các giám đốc điều hành của các tập đoàn dầu khí khổng lồ ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips tại Nhà Trắng.

“Các công ty Mỹ sẽ có cơ hội xây dựng lại cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela và cuối cùng tăng sản lượng dầu lên mức chưa từng thấy trước đây. Khi cộng Venezuela và Mỹ, chúng ta nắm giữ 55% lượng dầu mỏ của thế giới”, ông nói thêm.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Trump tuyên bố các công ty Mỹ sẽ đầu tư ít nhất 100 tỷ USD vào lĩnh vực sản xuất dầu mỏ của Venezuela. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của Exxon - Darren Woods - cho rằng “không thể đầu tư” vào Venezuela nếu không có sự cải tổ các quy định và tái cấu trúc ngành năng lượng.

Mặc dù Chính phủ Venezuela chưa xác nhận việc cho phép các công ty Mỹ tiếp cận ngành dầu mỏ, nhưng Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cho biết hồi đầu tuần này rằng Caracas sẵn sàng hợp tác trong các dự án năng lượng với tất cả các bên, bao gồm cả Mỹ.