Ukraine kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn sau vụ tấn công của Nga

TPO - Ukraine đã kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo Oreshnik do Nga tiến hành nhằm vào khu vực Lviv.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết, việc lực lượng Nga sử dụng tên lửa đạn đạo nhằm vào các khu vực dân cư là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Theo ông, Kiev đã bắt đầu các biện pháp ngoại giao nhằm yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét vụ việc và buộc Nga phải chịu trách nhiệm về sự leo thang căng thẳng.

"Nga tuyên bố sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik để tấn công khu vực Lviv. Chúng tôi kêu gọi phản ứng quốc tế, bao gồm một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cuộc họp của Hội đồng Ukraine - NATO, cũng như các phản ứng trong khuôn khổ Liên minh châu Âu (EU), Hội đồng châu Âu và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE)", ông Sybiha cho biết.

Ảnh minh họa.

Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh rằng, một cuộc tấn công diễn ra gần biên giới EU và NATO đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với an ninh châu Âu và kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng mạnh mẽ trước các hành động mà Kiev coi là mang tính rủi ro cao.

"Một cuộc tấn công gần biên giới EU và NATO như vậy là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh trên lục địa châu Âu và là một phép thử đối với cộng đồng xuyên Đại Tây Dương. Chúng tôi yêu cầu những phản ứng mạnh mẽ đối với hành động của Nga", ông nói.

Liên quan đến vụ việc, Vương quốc Anh, Đức và Pháp đã lên án cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga, gọi đây là hành động "leo thang và không thể chấp nhận được".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Latvia Baiba Braze trong một bài viết trên mạng xã hội X cho biết, Latvia sẽ khởi xướng một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm thảo luận về vụ tấn công của Nga vào Ukraine, bao gồm việc sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung tại khu vực gần biên giới EU và NATO.

Lời kêu gọi phản ứng quốc tế của Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Kiev tiếp tục tham vấn với các đồng minh châu Âu và Mỹ về những nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần bốn năm với Nga.

Trước đó, các bên liên quan cho biết đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về khả năng triển khai một lực lượng đa quốc gia tại Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.