Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Ukraine kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn sau vụ tấn công của Nga

Quỳnh Như

TPO - Ukraine đã kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo Oreshnik do Nga tiến hành nhằm vào khu vực Lviv.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết, việc lực lượng Nga sử dụng tên lửa đạn đạo nhằm vào các khu vực dân cư là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Theo ông, Kiev đã bắt đầu các biện pháp ngoại giao nhằm yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét vụ việc và buộc Nga phải chịu trách nhiệm về sự leo thang căng thẳng.

"Nga tuyên bố sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik để tấn công khu vực Lviv. Chúng tôi kêu gọi phản ứng quốc tế, bao gồm một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cuộc họp của Hội đồng Ukraine - NATO, cũng như các phản ứng trong khuôn khổ Liên minh châu Âu (EU), Hội đồng châu Âu và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE)", ông Sybiha cho biết.

anh.jpg
Ảnh minh họa.

Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh rằng, một cuộc tấn công diễn ra gần biên giới EU và NATO đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với an ninh châu Âu và kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng mạnh mẽ trước các hành động mà Kiev coi là mang tính rủi ro cao.

"Một cuộc tấn công gần biên giới EU và NATO như vậy là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh trên lục địa châu Âu và là một phép thử đối với cộng đồng xuyên Đại Tây Dương. Chúng tôi yêu cầu những phản ứng mạnh mẽ đối với hành động của Nga", ông nói.

Liên quan đến vụ việc, Vương quốc Anh, Đức và Pháp đã lên án cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga, gọi đây là hành động "leo thang và không thể chấp nhận được".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Latvia Baiba Braze trong một bài viết trên mạng xã hội X cho biết, Latvia sẽ khởi xướng một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm thảo luận về vụ tấn công của Nga vào Ukraine, bao gồm việc sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung tại khu vực gần biên giới EU và NATO.

Lời kêu gọi phản ứng quốc tế của Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Kiev tiếp tục tham vấn với các đồng minh châu Âu và Mỹ về những nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần bốn năm với Nga.

Trước đó, các bên liên quan cho biết đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về khả năng triển khai một lực lượng đa quốc gia tại Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ukraine #Nga #Hội đồng Bảo an #tấn công tên lửa #EU #NATO #xung đột #tên lửa đạn đạo #Oreshnik

Xem thêm

Cùng chuyên mục