Triều Tiên tố máy bay không người lái Hàn Quốc xâm phạm không phận

TPO - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/1 dẫn lời người phát ngôn quân đội nước này cho biết, Hàn Quốc đã điều một máy bay không người lái (UAV) qua biên giới, xâm phạm không phận Triều Tiên.

Máy bay không người lái của Hàn Quốc. (Ảnh: EPA-EFE)

Theo KCNA, chiếc máy bay không người lái này xuất phát từ một hòn đảo thuộc thành phố Incheon của Hàn Quốc, đã bay được 8 km trước khi bị bắn hạ trong không phận Triều Tiên hôm 4/1.

Quân đội Triều Tiên cho biết, chiếc UAV được trang bị camera giám sát để ghi lại hình ảnh các cơ sở quan trọng của nước này. Hình ảnh do KCNA công bố cho thấy một chiếc máy bay không người lái bị tháo rời thành nhiều mảnh. Ngoài ra, còn có hình ảnh chụp từ trên không các tòa nhà mà KCNA cho rằng chiếc UAV này đã chụp trong quá trình bay.

"Ngay cả sau khi thay đổi chính quyền, Hàn Quốc vẫn tiếp tục thực hiện những hành động khiêu khích như vậy bằng máy bay không người lái gần biên giới", KCNA viết. “Hàn Quốc không bao giờ có thể trốn tránh trách nhiệm về việc leo thang căng thẳng và sẽ bị buộc phải trả giá".

Người phát ngôn Chính phủ Hàn Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6, Triều Tiên đã bác bỏ những cử chỉ hòa giải từ Seoul, dù ông Lee đã cam kết sẽ nối lại đàm phán với Bình Nhưỡng để giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên đã cáo buộc Hàn Quốc điều máy bay không người lái đến Bình Nhưỡng vào tháng 10/2024.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bị công tố viên đặc biệt của Seoul cáo buộc ra lệnh thực hiện chiến dịch máy bay không người lái nhằm vào Bình Nhưỡng, để lợi dụng căng thẳng quân sự giữa Bình Nhưỡng và Seoul làm cái cớ tuyên bố tình trạng khẩn cấp thiết quân luật.